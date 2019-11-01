Утренние прогнозы: рынок акций в начале торгов пятницы получит поддержку от улучшения внешнего фона

В пятницу утром российские акции получат поддержку от улучшения внешнего фона, полагают аналитики. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в четверг сумел вновь переписать исторические максимумы. Однако затем начались распродажи, спровоцированные падением американских фьючерсов и нефти. Такой реакции перегретого российского рынка на ухудшение внешнего фона удивляться не следует. Пятницу рынок акций начнет в "плюсе" примерно на 0,2-0,3%, однако вполне логично ожидать, что ближе к вечеру часть трейдеров будет сокращать "лонги", в том числе и маржинальные".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2915-2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2900, 2890 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2930, 2940 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Скорее всего, ему пока не хватит инерции для масштабного продолжения вчерашнего роста".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): " Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения внешнего фона, в связи с чем могут выйти в небольшой плюс, отыгрывая часть потерь четверга. Настроения, однако, могут легко смениться в течение дня и будут во многом зависеть от данных по промышленности и рынку труда США. На мировых и российских биржах сохраняются риски развития полномасштабной коррекции".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "В целом с середины октября индекс Мосбиржи прибавил около 7,5% (если считать до максимума, то почти 9%) и в моменте смотрится локально перегретым. Базовым сценарием на ближайшие пару торговых сессий считаем "боковой" характер торгов преимущественно под отметкой в 2900 пунктов. На горизонте ноября большое значение для индекса будут иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в частности, представление новой дивидендной политики "Газпромом" в конце месяца)".