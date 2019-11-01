После умеренно позитивного старта индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации вблизи 2900 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно в целом охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

С технической точки зрения, в индексах Мосбиржи и РТС пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Однако в результате весомого двухнедельного прироста они накопили некоторый коррекционный потенциал. Не исключено, предполагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, что назревшая коррекция состоится в относительно мягкой форме. Хорошим сценарием стала бы временная стабилизация индекса МосБиржи в районе 2850-2950 пунктов. Этому способствует недавнее понижение процентных ставок ЦБ РФ и ФРС. Свою позитивную роль играет и очередной перенос окончательной даты Brexit на начало следующего года.

В пятницу утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вечернего спада подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1%. Японский Nikkei225 просел на 0,4%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации вблизи "круглого" уровня 2900 пунктов. Скромного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для возобновления активных покупок в российских акциях", - указывает Виталий Манжос.

Во второй половине дня в США будет опубликовано большое количество статистических показателей, которые могут иметь смешанный характер. Скорее всего, они не укажут явного направления движения для локального рынка акций. В 15:30 мск выйдет блок данных, характеризующих состояние рынка труда за океаном. В 17:00 мск станет известно октябрьское значение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM.