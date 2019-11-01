Оптимизм на рынках акций и облигаций EM за неделю достиг многонедельного максимума - "БКС Глобал Маркетс"

Оптимизм на развивающихся рынках (EM) по итогам недели, завершившейся 30 октября 2019 года, достиг многонедельного максимума, не обойдя стороной и России, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время бонды вновь стали пользоваться спросом.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 24 по 30 октября составил $100 млн против оттока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.