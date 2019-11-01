Ноябрь может оказаться довольно сложным месяцем для рубля - "Открытие Брокер"

Если США и Китай достигнут лишь временного соглашения, то перспективы возобновления торговой войны означают рост рисков длительного периода экономического спада или стагнации в мировой экономике, что скажется и на российском экспорте, а через него и на состоянии государственных финансов. Впрочем, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, даже без учёта этих рисков привлекательность рубля начинает слабеть из-за агрессивного смягчения денежной политики ЦБ РФ. Поэтому ноябрь может оказаться довольно сложным месяцем, хотя прямых причин для сильного ослабления рубля нет.