Рынок акций откроется в "плюсе" - Алор Брокер

Пятницу рынок акций начнет в "плюсе" примерно на 0,2-0,3%, однако вполне логично ожидать, что ближе к вечеру часть трейдеров будет сокращать "лонги", в том числе и маржинальные, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций в четверг сумел вновь переписать исторические максимумы. Однако затем начались распродажи, спровоцированные падением американских фьючерсов и нефти. Такой реакции перегретого российского рынка на ухудшение внешнего фона удивляться не следует.

"В пятницу с утра американские фьючерсы прибавляют около 0,3%. Чуть отскочила от вчерашних минимумов опускавшаяся ниже 59,5 долларов нефть. Это говорит о том, что сегодня мы откроемся в "плюсе" примерно на 0,2-0,3%. Однако не следует забывать, что в понедельник торги на российском финансовом рынке проходить не будут из-за праздника. Поэтому вполне логично ожидать, что ближе к вечеру часть трейдеров будет сокращать "лонги", в том числе и маржинальные", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.