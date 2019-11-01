Рубль вновь попробует уйти ниже 64 за доллар - Алор Брокер

Доллар слабеет к основным мировым валютам, и рубль использует это для попытки вновь уйти ниже 64, однако ближе к вечеру пятницы возможно усиление продаж рубля накануне длинных выходных, говорится в комментарии Алор Брокер.

Рубль в паре с долларом вновь не смог пройти вниз поддержку в районе 63,7. По итогам четверга рубль закрылся выше 64. Снижение курса рубля - нормальная ситуация для конца месяца-начала следующего, когда закончился налоговый период и приток валюты на рынок сокращается.

"В пятницу с утра доллар слабеет к основным мировым валютам, и рубль использует это для попытки вновь уйти ниже 64. Однако ближе к вечеру ждем усиления продаж рубля накануне длинных выходных. Впрочем, выше 64,5 пара доллар-рубль подняться не должна", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.