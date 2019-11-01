ИСПРАВЛЕНО: Индекс Мосбиржи в моменте смотрится локально перегретым - Промсвязьбанк

(исправлено: не "2836 пунктов", а "2936 пунктов")

Российский фондовый рынок в ходе четверга вновь обновил исторический максимум, достигая 2936 пунктов, однако завершил торги умеренным снижением на 0,6% по индексу Мосбиржи. "В целом с середины октября индекс Мосбиржи прибавил около 7,5% (если считать до максимума, то почти 9%) и в моменте смотрится локально перегретым. Базовым сценарием на ближайшие пару торговых сессий считаем "боковой" характер торгов преимущественно под отметкой в 2900 пунктов. На горизонте ноября большое значение для индекса будут иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в частности, представление новой дивидендной политики "Газпромом" в конце месяца)", - отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.