Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 47,2, оставшись ниже критической отметки - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2019 года вырос до 47,2 пункта с 46,3 пункта в сентябре, оставшись ниже критической отметки, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Октябрь стал пятым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ.