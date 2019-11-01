Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, несмотря на оптимистичные отчеты ряда крупных компаний, давление на рынок оказали сообщения, касающиеся торговых переговоров США и Китая. Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило в четверг, что власти Китая сомневаются в возможности заключения долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора. Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в "Твиттере", что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора. "Китай и США работают над выбором новой площадки для подписания первой фазы торгового соглашения, которая составляет порядка 60% всей сделки, после отмены саммита АТЭС в Чили по независящим от нас обстоятельствам", - написал Трамп. По его словам, о новом месте встречи будет объявлено в скором времени.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу, исключением является Япония. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,32%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Поддержку фондовым рынкам в пятницу оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе. Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Индикатор объема производства в октябре увеличился до 53 пунктов - максимума с декабря 2016 года, по сравнению с 52,5 пункта месяцем ранее.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют в пятницу утром ярко выраженной динамики, однако завершают неделю резким снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $59,62 за баррель, то есть не изменилась к уровню закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на 1,03%, до $59,62 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал всего на 0,2% - до $54,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 1,6%, до $54,18 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 13,074 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,275 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 октября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,03% и составил 108,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 644,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+1,2%), "РЖД-001P-01R" (+1,05%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,84%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-банк-002Р-02" (-0,84%), "АФК Система-1Р-10" (-0,54%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) полностью разместило 4-летние облигации серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 23 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны квартальные.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) полностью разместило 5-летние облигации серии 001P-05 объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 23 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, это соответствует доходности к погашению на уровне 8,67% годовых. По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплат 16-го и 20-го купонов.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) полностью разместил дополнительный выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 21 октября. Цена размещения составила 100,9% от номинала, что на 40 базисных пунктов выше первоначально премаркетируемого уровня (100,5% от номинала). Сбор заявок на основной 3-летний выпуск прошел 27 сентября, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Техразмещение основного выпуска прошло 4 октября.

ПАО "Транснефть" установило ставку 1-го купона 7-летних бондов серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 30 октября. Техразмещение запланировано на 8 ноября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установили ставку 1-го купона бондов серии 001Р-17R со сроком обращения 6 лет объемом 15 млрд рублей на уровне 6,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,86% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 31 октября. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 11 ноября.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) 1 ноября планирует собирать заявки на 15-летние облигации серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей с офертой через 2,5 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 6,80-6,95% годовых, ему соответствует доходность к оферте в диапазоне 6,92-7,07% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 12 ноября.

ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,8% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 6,92% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 31 октября. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с 5-10 млрд рублей до 10 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября.

ХК "Новотранс" во второй половине ноября соберет заявки на дебютный выпуск облигаций со сроком обращения 5 лет объемом от 5 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона 8,5-9,0%. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,77-9,31% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала будут погашены в даты выплат 13-20-го купонов. Купоны квартальные.

ПАО "Трансфин-М" установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 9,5% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 18 ноября.

АО "Главная дорога" установило ставку 10-го купона облигаций 3-й серии и ставку 8-го купона облигаций 6-7-й серий в размере 5,48% годовых. Компания разместила облигации 3-й серии объемом 8 млрд рублей в ноябре 2010 года на 18 лет, 6-ю серию объемом 8 млрд 172,92 млн рублей - в декабре 2012 года на 16 лет, 7-ю серию объемом 1,4 млрд рублей - в ноябре 2012 года на 17 лет. Все выпуски имеют годовые купоны и амортизационную структуру погашения. Ставка 2-го и последующего купонов определяется как сумма индекса потребительских цен и 1/2 темпа прироста ВВП России, при этом ставка не может быть ниже 4% годовых. Ставка текущего купона - 4% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Открытие холдинг" перенес на полгода оферту по облигациям 2-4-й серий, а также серии БО-П01, а также сократил общее количество купонов по этим сериям, увеличив их продолжительность. Так, по выпуску 2-й серии 12-й купон увеличится с 910 до 1092 дней, а по выпускам 3-4-й серии и серии БО-П01 21-й, 20-й и 2-й купоны увеличатся с 819 дней до 1001 дня. 12-й купон по выпуску 2-й серии объемом 5 млрд рублей останется, как и прежде, разделен на два расчетных периода, первый период останется прежним, а второй купонный период, который должен был закончиться в декабре 2019 года, продлен на полгода - до 18 июня 2020 года. Ставка на этот период останется прежней - 12,15% годовых. 21-й купонный период выпуска 3-й серии объемом 7 млрд рублей останется разделенным на два расчетных периода. При этом второй расчетный период, который должен был закончиться в декабре 2019 года, продлен на полгода - до 26 июня 2020 года. Ставка на этот период останется прежней - 10,77% годовых. По облигациям 4-й серии второй расчетный период 20-го купона будет продлен с декабря 2019 года до 17 июня 2020 года с сохранением ставки на этот период на уровне 12,09%. По серии БО-П01 второй расчетный период 2-го купонного периода продлен с декабря 2019 года до 10 июня 2020 года с прежней ставкой в размере 12,09% годовых. Кроме того, владельцы облигаций серий БО-П02 - БО-П04 согласились на перенос оферты и заключили соответствующее соглашение о новации, следует из сообщений эмитента. По данным выпускам была запланирована оферта в феврале 2020 года.