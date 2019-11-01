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01 ноября 2019 года 09:37

Нефть дорожает, но завершает неделю падением

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу, исключением является Япония. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, несмотря на оптимистичные отчеты ряда крупных компаний, давление на рынок оказали сообщения, касающиеся торговых переговоров США и Китая.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило в четверг, что власти Китая сомневаются в возможности заключения долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в "Твиттере", что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

"Китай и США работают над выбором новой площадки для подписания первой фазы торгового соглашения, которая составляет порядка 60% всей сделки, после отмены саммита АТЭС в Чили по независящим от нас обстоятельствам", - написал Трамп. По его словам, о новом месте встречи будет объявлено в скором времени.

Опубликованные в четверг статданные указали на рост заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сильнее прогнозов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс., с пересмотренных 213 тыс. до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали повышения показателя на 3 тыс. с ранее указанных 212 тыс., до 215 тыс.

Тем временем доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев в прошлом месяце повысились на 0,2% по сравнению с августом. Аналитики ожидали повышения доходов и расходов на 0,3%.

Опасения инвесторов, касающиеся торговли США с Китаем, ослабили оптимизм по поводу хорошей отчетности таких крупных компаний, как Facebook и Apple.

Стоимость акций Facebook выросла на 1,8%. Компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам третьего квартала продемонстрировала финансовые показатели лучше ожиданий.

Бумаги Apple подорожали на 2,3%. Компания завершила четвертый финансовый квартал с показателями выше ожиданий и дала хороший прогноз на текущий квартал.

Цена бумаг Starbucks повысилась на 0,4%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, отчиталась о прибыли в четвертом квартале текущего финансового года в соответствии с прогнозами рынка, тогда как выручка превзошла ожидания.

Бумаги Kraft Heinz подорожали на 13,4%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания получил более высокую, чем ожидалось, прибыль в третьем квартале 2019 года.

Стоимость бумаг Altria снизилась на 2,6%. Одна из крупнейших табачных компаний мира отчиталась о получении чистого убытка в третьем квартале текущего года, однако ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 140,46 пункта (0,52%) и составил 27046,23 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 9,21 пункта (0,3%) - до 3037,56 пункта.

Nasdaq Composite потерял 11,62 пункта (0,14%) и составил 8292,36 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу, исключением является Япония.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Поддержку фондовым рынкам в пятницу оказывают позитивные статданные из Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.

Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе - индекс остается выше ее три месяца подряд.

Индикатор объема производства в октябре увеличился до 53 пунктов - максимума с декабря 2016 года, по сравнению с 52,5 пункта месяцем ранее.

Подындекс новых экспортных заказов поднялся до максимума с февраля прошлого года, поднявшись выше отметки в 50 пунктов, отмечает экономист CEBM Group Чжэншэн Чжун. Это, по мнению эксперта, связано с недавним отказом США от нового раунда пошлин на более 400 видов товаров китайского экспорта.

Накануне стало известно, что официальный PMI в перерабатывающей промышленности Китая, публикуемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, в октябре снизился до минимальных за 8 месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

Статданные из Японии, обнародованные в пятницу, указали на рост безработицы в стране в сентябре до максимальных с мая 2,4% по сравнению с 2,2% месяцем ранее. Другой индикатор японского рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 157 открытых вакансий против 159 вакансий в августе.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти КНР сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Снижению японского рынка в пятницу способствует падение котировок акций ритейлера Rakuten (-1,4%) и нефтекомпании Inpex (-2,5%).

В то же время бумаги Nintendo подорожали на 6,9% благодаря данным о высоких продажах новой игровой консоли Switch Lite. В период с начала продаж консоли 20 сентября и концом третьего квартала Nintendo продала 1,95 млн Switch Lite.

В Гонконге дорожают акции Sunny Optical (+2,1%), девелопера Country Garden (+2,8%) и страховой компании Ping An Insurance (+1,5%).

Котировки бумаг чипмейкеров SK Hynix и Foxconn выросли соответственно на 1% и 3%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, однако завершают неделю резким снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $59,75 за баррель, что на $0,13 (0,22%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на $0,62 (1,03%), до $59,62 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,27 (0,5%) - до $54,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,88 (1,6%), до $54,18 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 4,1%.

В октябре стоимость Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,2%.

"С приближением конца года понижательное давление на нефтяной рынок будет усиливаться в связи с растущими опасениями падения спроса на нефть", - отмечает аналитик по сырьевому сектору в Сеуле Ким Со Хюн.

По ее словам, шансы на подъем цен невелики, если ОПЕК не примет решение о более значительном ограничении добычи на декабрьском заседании.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти Китая сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Кроме того, статданные указывают на продолжающееся ослабление экономики КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до минимальных за восемь месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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