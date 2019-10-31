Рынок акций РФ завершил торги в четверг распродажами после обновления максимума индекса МосБиржи

Москва. 31 октября. Рынок акций РФ завершил торги в четверг распродажами на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после сигналов о вероятной паузе в дальнейшем смягчении монетарной политики Федрезерва США и на фоне опасений за судьбу торговой сделки США-Китай; индекс МосБиржи откатился в район 2890 пунктов после обновления утром исторического максимума на уровне 2936 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2893,98 пункта (-0,6%, максимум сессии и новый пик - 2936,18 пункта), индекс РТС - 1422,92 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,9% на фоне ослабления рубля.

Доллар подорожал до 64,06 рубля (+0,23 рубля).

По итогам октября индексы МосБиржи и РТС выросли на 5,3-6,7%, доллар подешевел на 0,81 рубля.

Подешевели в четверг акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%, до 36,53 рубля), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,8% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%).

Группа Сбербанка России в III квартале сократила чистую прибыль по МСФО на 31,6% по сравнению с показателем годом ранее - до 156,1 млрд рублей, следует из отчета банка. За девять месяцев 2019 года банк получил чистую прибыль по МСФО в 633 млрд рублей, что на 3,4% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что банк получит 145,9 млрд рублей чистой прибыли за третий квартал и 622,9 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев.

Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды за III квартал на уровне 1,65 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. За II квартал 2019 года дивиденды составили 69 копеек на акцию.

Подорожали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%).

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), однако проседает Европа (DAX, CAC40, FTSE теряют 0,1-1%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Федеральная резервная система (ФРС) накануне объявила об очередном снижении ставки (до 1,5-1,75% годовых, что совпало с прогнозами), одновременно намекнув на возможную паузу в смягчении денежно-кредитной политики.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки.

Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора, оказалась под вопросом в связи с отказом властей Чили от проведения саммита из-за массовых беспорядков.

Тем не менее, Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до минимальных за 8 месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее. Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на сентябрьском уровне.

Нефть в четверг возобновила снижение после локальной утренней коррекции на новостях, что работа одного из ведущих в Кушинг трубопроводов была приостановлена из-за разлива нефти в Северной Дакоте (TC Energy Corp. объявила о форс-мажоре на нефтепроводе, мощность которого составляет 590 тыс. баррелей в сутки); цена Brent не удержала уровень $60 за баррель и к 18:50 МСК опустилась на $1 ниже суточной давности.

Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $59,56 за баррель (-1,1% и -1,6% накануне), декабрьская цена WTI - $54,18 за баррель (-1,6% и -0,9% в среду).

Негативом для рынка в среду стал отчет Минэнерго США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,7 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5-2,5 млн баррелей. Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12,6 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций в четверг стартовал позитивно, реагируя на дальнейшее смягчение политики ФРС и заверение Китая о положительном ходе торговых переговоров. Однако рост на этих идеях ранее продолжался довольно долго, и утомление инвесторов становилось все более очевидным. Соответственно, уже днем силы покупателей иссякли. Бумаги "Газпрома" обновили годовой максимум на отметке 267,4 рубля за акцию, но затем пришло время фиксации прибыли по факту поступления всех хороших новостей за последнее время. В акциях Сбербанка после выхода отчетности оптимизма не наблюдалось: прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла лишь на 6,3% (до 230,8 млрд рублей). Однако если учитывать убыток от продажи Denisbank и другие статьи, то прибыль составила всего 156,1 млрд рублей, а по итогам девяти месяцев - 633,0 млрд рублей (-3,4% в годовом выражении). В любом случае, о высоких темпах роста финансовых показателей банка можно забыть, а поводом для переоценки бумаг в среднесрочной перспективе будет лишь изменение дивидендной политики, считает аналитик.

Производитель удобрений "Акрон" (MOEX: AKRN) (-0,8%) увеличил чистую прибыль за девять месяцев в 11 раз - до 18,934 млрд рублей. В целом, давление продаж усилилось на те бумаги, которые позволили рынку обновить исторические максимумы.

Европа также начинала день позитивно, но затем погрузилась в новые торговые сомнения. В СМИ появилась информация из китайского правительства, где сомневаются в достижении долгосрочного торгового соглашения с США, хотя текущие переговоры идут вполне успешно. Это говорит о том, что даже торговое соглашение может оказаться временным перемирием для накопления сил перед новым раундом противостояния. Статистика по Европе принесла некоторые сюрпризы: безработица в еврозоне выросла до 7,5% в сентябре, хотя ожидалось сохранение ее на уровне 7,4%. ВВП еврозоны снизил темпы роста в III квартале до 1,1% с 1,2% в предыдущие три месяца.

Добыча нефти в РФ упала в октябре до 11,23 млн б/с, соответственно, обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ выполнялись в октябре на уровне 73%. Данная новость и сомнения по поводу долгосрочного торгового соглашения США и КНР усилили в четверг давление на котировки нефти и российские нефтяные бумаги, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций в четверг скорректировал часть роста, показанного днем ранее. Поводом к продажам послужило ухудшение ситуации на внешних рынках, что активизировало фиксацию прибыли по спекулятивным "длинным" позициям в российских акциях. Нефть Brent ушла ниже $60 за баррель.

Ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2840 пунктов. Однако даже пробой этой поддержки будет укладываться в рамки коррекции. Говорить же о развороте и появлении потенциала для снижения на рынке можно будет лишь при пробое двойной поддержки в виде восходящего тренда-ускорения, берущего начало от декабря прошлого года, и уровня 2720 пунктов, полагает эксперт.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, после комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла были устранены любые намеки на вероятность еще одного понижения ставок в ближайшем будущем при условии, что инфляция резко не ускорится. С другой стороны, в очередной раз прозвучали уверения в том, что ФРС будет внимательно следить за динамикой американских и глобальных макроэкономических данных для того, чтобы в случае необходимости своевременно предпринять необходимые действия. Теперь рынки оценивают вероятность понижения ставок ФРС в декабре на уровне 22%.

Оценка перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем ухудшилась, так как власти Чили отказались от организации саммита АТЭС в ноябре из-за массовых беспорядков в стране. Вследствие этого возникли опасения, что лидеры США и КНР могут отложить подписание первого этапа торговой сделки на неопределенное время. Тот факт, что простая смена места проведения саммита вызывает у финансовых СМИ подобные сомнения, говорит о чрезвычайной хрупкости ожиданий в отношении исхода американо-китайских торговых переговоров. Из негативных моментов эксперты также отметили слабую статистику из Китая - официальный PMI КНР для производственной сферы неожиданно упал еще сильнее, чем раньше - до 49,3 пункта.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, биржи в США начали торги в четверг с умеренного снижения индексов, поддержку которым оказывал высокотехнологичный сектор за счет оптимистичных квартальных финрезультатов Apple и Facebook. В четверг общие настроения испортили сообщения о неготовности Китая заключить долгосрочную торговую сделку США ввиду несогласия с рядом требований. В то же время Трамп заявил, что стороны подпишут первую фазу соглашения, несмотря на отмену саммита в Чили.

Нефть Brent откатилась ниже психологически важной отметки $60 за баррель на фоне опасений в отношении мирового спроса на сырье. В пятницу инвесторы традиционно будут ждать отчета Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг начали снимать краткосрочную перекупленность, а ближайшими поддержками для них выступают отметки 2880 и 1410 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2850-2915 пунктов.

С фундаментальной точки зрения ситуация на зарубежных площадках в четверг сместилась в сторону коррекционной, официальной причиной чего стали новости из Китая. Тем временем, подобный исход можно было предвидеть благодаря намекам ФРС на паузу в снижении процентных ставок. В пятницу важное для рынков значение будут играть ключевые данные по рынку труда США - слабые показатели могут усилить опасения в отношении состояния американской экономики и ухудшить всеобщие настроения, считает Кожухова.

По словам аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, октябрь выдался весьма насыщенным в мировой экономике и геополитике - настроения формировались торговой эпопеей США и КНР, действиями мировых центробанков, ситуацией с Brexit, а также ухудшением прогнозов по росту мировой экономики.

Ретроспективный взгляд на российский рынок акций в ноябре за последние пять лет позволяет установить, что этот месяц обычно проходит относительно спокойно и завершается символическим приростом индексов. Наступающий ноябрь вряд ли станет исключением - регуляторы вернутся к теме монетарных стимулов в декабре, тогда же решится и дальнейшая судьба сделки ОПЕК+, Brexit получил отсрочку до 31 января 2020 года.

Ключевой темой, которая получит развитие в ноябре, без сомнений останутся торговые переговоры США и Китая. Несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября, на котором американская и китайская делегации должны были подписать предварительную торговую сделку, представители сторон утверждают, что отмена саммита не повлияет на плановую работу над торговым соглашением.

Если Вашингтон и Пекин заключат частичную сделку, активы emerging markets могут получить поддержку, однако не стоит ожидать существенного и продолжительного роста риск-аппетитов. До заключения полноценной сделки сторонам по-прежнему далеко, впереди стороны могут ждать еще месяцы непростых переговоров. Если посмотреть на геополитику, то санкционные риски для РФ с большой вероятностью в ноябре не будут активизированы. Позитивом в геополитической плоскости для РФ может стать продолжение урегулирования конфликта на востоке Украины. Последние сообщения позволяют допустить, что встреча "нормандской четверки" может состояться в следующем месяце.

За октябрь российский рынок прибавил более 5%, в ноябре он может показать менее яркую динамику. При сопутствующей рыночной конъюнктуре индекс МосБиржи попробует закрепиться выше 2900 пунктов. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на месяц - 2860-2925 пунктов, считает Дейнека.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в четверг выступили акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-4,8%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,4%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,9%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3%), "префы" "Центрального телеграфа" (-2,8%П), акции "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2,3%).

Выросли бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+5,9%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+4,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,4%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+3,1%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,5%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,973 млрд рублей (из них 23,516 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 14,333 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).