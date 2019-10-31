Цены евробондов РФ подрастают в четверг вслед за UST благодаря спросу на "защитные активы"

Москва. 31 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подрастают в четверг вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в свою очередь растут благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на "защитные активы". При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию среды на 28 базисных пунктов и составила 114,28% от номинала, что соответствует доходности 2,715% годовых (снижение на 9,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 9 базисных пунктов, составив 100,90% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 1,55% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 5 пунктов и составил 116,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 72 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,76% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 4,05% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 63 пункта, поднявшись до 123,73% от номинала (доходность снизилась также на 4 пункта и составила 4,035% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 17 базисных пунктов - до 110,02% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,055% годовых), с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 109,5% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,29% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 прибавил в цене 83 базисных пункта, подорожав до 119,25% от номинала (доходность снизилась почти на 5 базисных пунктов - до 4,08% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 26 базисных пунктов, до 107,40% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 3,15% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций демонстрируют уверенный рост, что ведет к снижению их доходностей в среднем на 4-5 базисных пунктов. Аналогичная ценовая динамика наблюдается в евробондах большинства развивающихся стран, которые в свою очередь следуют за растущими в цене US Treasuries. В результате процентные ставки десятилетних казначейских облигаций США снизились за день на 6 базисных пунктов. Одним из факторов ценового роста выступила ФРС, которая накануне в очередной раз снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов. При этом сигнал о том, что американский регулятор допускает длительную паузу в цикле снижения базовой ставки, рынок пока не воспринимает всерьез, рассчитывая на то, что ставка будет снижена еще раз в следующем году. Еще одним фактором активизации спроса на US Treasuries как защитные активы" стали сообщения со стороны ряда высокопоставленных чиновников Китая, о том, что вероятность заключения торговой сделки с США остается довольно низкой", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.