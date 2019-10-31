Приток капитала в акции РФ от ETF в октябре стал рекордным за последние 8 месяцев и составил $86 млн - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 30 октября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По расчетам экспертов, октябрь текущего года стал лучшим месяцем после февраля с точки зрения чистого притока капитала со стороны пассивных фондов: в российские акции через ETF было инвестировано около $86 млн.

По итогам отчетной недели чистый приток капитала в акции РФ со стороны ETF продолжился и составил $22,9 млн, при этом фонды, ориентированные только на Россию, обеспечили больше половины поступлений - $12,2 млн.

Розничные инвесторы с 24 по 30 октября фиксировали прибыль: средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах на "Московской бирже" снизился на 2,2% по итогам недели, а короткие позиции остались умеренно повышенными (на 5% выше среднего уровня за месяц). Институционалы с середины сентября остаются чистыми покупателями, но не агрессивными - покупки всего на 25% превысили продажи. Между тем индекс РТС остается на территории, по мнению экспертов "БКС Глобал Маркетс", соответствующей рекомендации "держать" (1370-1490 пунктов).

Заметных изменений в позиционировании розничных инвесторов относительно прошлой недели не было: "Яндекс" (MOEX: YNDX) остался фаворитом, тогда как "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) добрался до верхней строчки в топе продаж. "Рынок, на наш взгляд, не учитывает новую дивидендную политику "ЛУКОЙЛа", что предполагает потенциал роста его акций на 15%", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что интерес розничных инвесторов привлекли обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), которые перед этим подскочили в цене в отсутствие официальных новостей, дополнительно подогретые позднее опровергнутыми сообщениями о потенциальном приобретении доли "ЛУКОЙЛа". "В результате ралли, дисконт "префов" к "обычке" "Сургутнефтегаза" достиг 16% (впервые с 2013 года), что, на наш взгляд, вряд ли долго продержится", - считают аналитики.

Эксперты обращают внимание на то, что короткие позиции в обыкновенных акциях "Сургутнефтегаза" за неделю увеличились почти вдвое - бумага имеет наиболее высокое соотношение открытых "шортов" к "лонгам" в денежном выражении среди анализируемых "БКС Глобал Маркетс" имен.