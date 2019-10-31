Ухудшение настроений на внешних площадках стало причиной коррекции на рынке акций РФ в четверг - Промсвязьбанк

Ухудшение настроений на внешних площадках активизировало фиксацию прибыли по спекулятивным длинным позициям в российских акциях, что и стало причиной коррекции на нашем рынке, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "При этом, ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2840 пунктов, - указывает эксперт. - Однако даже пробой этой поддержки будет укладываться в рамки коррекции. Говорить же о развороте и появлении потенциала для снижения на рынке можно будет лишь при пробое двойной поддержки в виде восходящего тренда-ускорения, берущего начало от декабря прошлого года, и уровня 2720 пунктов".

По итогам торгов четверга российский фондовый рынок скомпенсировал часть роста, показанного днем ранее. Поводом к продажам послужила ситуация на внешних рынках. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял порядка 0,7%, сделав существенный шаг к уровню 60 долларов за баррель.

Также негативным фактором выступила динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,8% и 0,6%. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи отступил на 0,7%, уйдя ниже 2900 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Татнефти, Сбербанка, Норильского никеля и МРСК ЦП, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались Полюс, Аэрофлот и Лукойл, рост которых составил 2,8%, 1,3% и 0,9% соответственно. В первой половине дня рынок смог установить новые исторические максимумы в районе 2936 пунктов, после чего ушел в коррекционное снижение.