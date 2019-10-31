Центробанки, скорее всего, вновь вынудят инвесторов покупать риск - трейдер "ВТБ Капитала"

Страх рецессии заставляет инвесторов искать защитные активы и держать большие объемы в наличных, однако центробанки, скорее всего, вновь вынудят инвесторов покупать риск, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев.

Как сказал эксперт в интервью агентству "Интерфакс", на рынках в настоящее время складывается уникальная ситуация, которая может закончиться или новогодним ралли, или грандиозным падением.

ЦЕНТРОБАНКИ ОПЯТЬ ПОБЕДЯТ

"Уникальная ситуация в настоящее время складывается на рынках. С одной стороны, есть глобальное замедление экономик, которое не отставляет исключений: в Европе - рецессия, в Америке все о ней говорят, Китай замедляется, статистика выходит просто ужасная. С другой стороны, есть центральные банки, которые не хотят повторения 2008-2009 года, паникуют, заранее понижают ставки, начинают программы количественного смягчения. Вопрос в том, что победит. Либо мы уже находимся в рецессии и прибыли корпораций будут падать, либо ЦБ успеют залить рынки деньгами и мы будем наслаждаться еще одной волной роста, а пузырь продолжит надуваться", - считает Зиновьев.

По его словам, люди, которые управляют деньгами, не могут не обращать внимания на статистику, макроданные. Растет пессимизм, который временами просто зашкаливает. На фоне нарастающего негатива инвесторы выходят в кэш, в защитные активы, а в это время рынок акций продолжает бить рекорды. То есть большая часть участников рынка не участвуют в текущем росте на фондовых рынках. По мнению Зиновьева, в какой-то момент, если будет продолжаться движение вверх, они будут вынуждены перекладываться из защитных активов в рыночные, что обеспечит рынку акций еще один виток роста.

"По моим ощущениям, скорее всего, центробанки сохранят контроль над ситуацией, и новая волна ликвидности вынудит негативно настроенных инвесторов покупать рисковые активы. В результате мы снова увидим рост, может быть, в конце года, а, может быть, через пару недель начнется новогоднее ралли. Какое-то время все будут наслаждаться подъемом, причем на всех рынках", - сказал Зиновьев, добавив, что, скорее всего, волна роста дойдет и до emerging markets, поэтому, несмотря на то, что российские фондовые индексы в настоящее время на пике, продолжение роста на рынке акций РФ возможно.

РУКА НА ПУЛЬСЕ

Как полагает трейдер, в настоящее время наиболее рационально сохранять позиции в акциях РФ, отдавая предпочтение наиболее интересным краткосрочным идеям.

При этом эксперт отметил, что в сложившихся условиях очень важно постоянно следить за ситуацией. "Нельзя, как раньше, сидеть в длинных позициях, быть расслабленным и ждать. Поскольку мы находимся в последней стадии роста, есть вероятность наступления неожиданного события, так называемого "черного лебедя", - сказал Зиновьев.

По его словам, падать рынкам будет намного проще, чем расти. А так как рынки в настоящее время находятся на пике, падение будет очень болезненным, подчеркнул он.

"Чтобы не пропустить смену настроений на рынке, необходимо постоянно держать руку на пульсе: следить за макроданными на глобальном уровне и по странам, в частности, важна статистика из Китая. Кроме того, не следует упускать из виду ситуацию с Brexit, а также состояние европейских банков", - пояснил Зиновьев.

Кроме того, он обратил внимание на то, что продолжающиеся торговые войны тоже влекут за собой высокие риски, так как на данный момент сложно ожидать принятия полноценного торгового соглашения, потому что интересы у сторон противоположные.

"Китай замедляется, ему нужна передышка для того, чтобы залатать дыры, поэтому они идут на временное перемирие. Для Китая хорошего выхода из этой ситуации нет: выполнение условий Трампа приведет к замедлению китайской экономики, а невыполнение условий США продолжит торговые войны. Американцы при продолжении торговых войн теряют, но меньше, чем Китай", - сказал Зиновьев.

ОДНИМ РИСКОМ МЕНЬШЕ

Позитивным для российского рынка акций является тот факт, что все основные страновые риски уже учтены в ценах и, более того, некоторые риски значительно снизились, считает эксперт.

По его словам, например, на данный момент ушла с радаров инвесторов ситуация с санкциями, так как американцы переключились на Китай. "Сейчас новые санкции не рассматриваются, их нет на повестке, что дает инвесторам стабильность при принятии решений", - сказал трейдер.

Кроме того, Центробанк РФ понижает ставку, что с некоторым лагом может привести к росту котировок на фондовом рынке, так как смягчение денежно-кредитной политики очень хорошо и для экономики, и для финансового сектора, для компаний, добавил он.

Таким образом, при общей волне роста на рынках акций у российского фондового рынка нет причин не расти вместе со всеми, считает Зиновьев. Однако, по его мнению, наиболее правильная стратегия на российском фондовом рынке в текущей ситуации заключается в точечном выборе акций компаний, которые позволят на следующие 3-4 месяца максимально заработать.

ГАЗПРОМ&ЛУКОЙЛ

В нефтегазовом секторе РФ Зиновьев по-прежнему выделяет "Газпром" (MOEX: GAZP). Эксперт отмечает, что отношение газового монополиста к миноритариям улучшается, что повышает инвестиционную привлекательность его акций.

Между тем в настоящее время трейдер советует держать акции "Газпрома", покупая на просадках. Как хорошую точку входа можно использовать момент размещения второго пакета казначейских акций, которое, возможно, будет в этом году, считает он.

"Рекомендую покупать на новостях о втором размещении. И цена немного упадет, что даст возможность купить акции "Газпрома" дешевле, и free float увеличится, что в следующем году будет учтено MSCI и приведет к повышению веса в индексе MSCI Russia", - сказал Зиновьев.

Кроме того, одним из потенциальных катализаторов роста акций "Газпрома", по мнению Зиновьева, может стать принятие в конце ноября новой дивидендной политики, которая предусматривает переход для дивидендных выплат на 50%-ный коэффициент от чистой прибыли по МСФО.

"Частично данное изменение уже учтено в рыночной стоимости акций "Газпрома". Однако по факту, когда это будет принято, возможна позитивная реакция. Кроме того, надо смотреть, как быстро и как в деталях будет приниматься новая дивидендная политика. Сейчас рынок закладывает, что 30% они будут платить за 2019 год, 40% за 2020 год и 50% за 2021 год. Если "Газпром" вдруг скажет, что быстрее перейдет на 50% выплат, то естественно, это станет дополнительным триггером", - сказал трейдер.

Улучшается ситуация с капитальными затратами "Газпрома", а после продажи части пакета казначейских акций появился крупный акционер, заинтересованный в росте капитализации компании, добавил эксперт.

Кроме того, Зиновьев рекомендует обратить внимание на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH).

"ЛУКОЙЛ" неожиданно вырвался в лидеры, с учетом того, что они объявили новую дивидендную политику, перешли на выплату 100% свободного денежного потока, это делает их реально лидером в отрасли. Однозначно - покупать", - подчеркнул трейдер.

МЕТАЛЛУРГОВ ПРОДАВАТЬ

Компании металлургического сектора РФ, по мнению трейдера, в настоящее время являются достаточно рискованной инвестицией. "К сожалению, похоже, что цикл закончился, и мы видим продажи и со стороны локальных инвесторов, и со стороны международных. Я и до этого говорил, что "Северсталь" (MOEX: CHMF) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) не стоит покупать, даже несмотря на то, что они платят большой дивиденд. Более того, с учетом того, что цены на сталь падают, в дальнейшем дивиденды будут снижаться. Единственная компания в секторе, которая интересна - это "Норильский никель" (MOEX: GMKN). Бумаги этого эмитента мы рекомендуем держать", - сообщил эксперт.

В то же время, по мнению Зиновьева, акции "РусАла" (MOEX: RUAL) очень привлекательны для покупки.

"РусАл" дешев относительно аналогов, так как ситуация с санкциями выбила из акций алюминиевого производителя всех крупных держателей. Сейчас санкции сняты, и ликвидность постепенно увеличивается. Кроме того, до конца года возможно объявление о возврате дивидендных выплат, что станет катализатором роста котировок акций "РусАла", - подчеркивает трейдер.

ВСЕМИ ЗАБЫТАЯ ТМК

Еще одной инвестиционной идей ближайших месяцев являются акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК).

"В акциях ТМК мы видели большие продажи на протяжении всего прошлого года, выходили крупные фонды. Похоже, что распродажа закончилась, в районе 50 рублей бумага поддерживается. Думаю, что это очень хороший уровень для того, чтобы на ближайшее время сформировать позицию в акциях ТМК. По словам компании, сделка по продаже IPSCO будет закрыта до середины декабря. Скорее всего, так и будет. На новостях о факте продажи мы можем увидеть существенный рост котировок акций ТМК. Думаю, что это тоже очень хорошая инвестиционная идея с горизонтом в пару месяцев", - сказал эксперт.

БЫВШИЙ ЛЮБИМЕЦ

Трейдер "ВТБ Капитала" достаточно долго рекомендовал покупать GDR "Системы", однако в настоящее время весь позитив уже отыгран рынком, поэтому Зиновьев считает, что покупать на текущих уровнях эти бумагу уже поздно.

Бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) значительно подорожали за последнее время, поэтому трейдер не рекомендует их покупать на текущих уровнях. В то же время он отмечает, что пока идет buy back, котировки акций и GDR холдинга получат поддержку и их динамика будет лучше рынка.

"Конечно, бешеный рост мы видели в этом году, но на данный момент катализаторов роста акций и GDR "Системы" я не вижу. Поэтому у тех, у кого "Система" в портфелях есть, надо держать, заходить по этим уровням, думаю, не стоит", - сказал эксперт.

Однако он рекомендует покупать "Систему" при снижении котировок, так как бумаги имеют долгосрочные катализаторы роста. "Конечная цель - это при росте капитализации на фоне продажи какого-нибудь актива, например, "Детского мира" (MOEX: DSKY), вполне возможно возвращение бумаг холдинга в индекс MSCI Russia, что обеспечит дополнительный приток капитала и очередной виток роста котировок", - сказал Зиновьев.

КОРОТКО О ТЕЛЕКОМАХ

"Мобильные Телесистемы" (МТС) - это лучшая инвестиционная идея в телекоммуникационном секторе РФ.

"Хорошие дивиденды, сильные фундаментальные характеристики. Кроме того, ушел риск делистинга американских депозитарных расписок МТС", - отметил Зиновьев.

СБЕРБАНК ВЫШЕЛ ИЗ МОДЫ

Сбербанк (MOEX: SBER) абсолютно вышел из моды, считает трейдер. По его словам, инвесторы начинают искать более привлекательные инвестиционные истории и снижают долю этого банка в своих портфелях, например, для того, чтобы купить "Газпром".

"Сбербанк - хорошая история, хороший дивиденд, но за счет чего будет продолжаться рост котировок его акций, непонятно. Эта бумага есть в портфелях у всех фондов, и для роста котировок нужны новые деньги, а откуда они сейчас могут прийти, сказать сложно", - подчеркнул Зиновьев.