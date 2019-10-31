Прогнозный диапазон индекса Мосбиржи на пятницу - 2885-2920 пунктов - БКС

Снижение "торгового оптимизма" увело индекс Мосбиржи от зоны максимумов, прогнозный диапазон на пятницу - 2885-2920 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер".

В четверг российский рынок в очередной раз обновил собственный рекорд - теперь это 2936,26 пункта по индексу Мосбиржи, но после активного роста произошел откат, IMOEX отошел в район 2900 пунктов, констатирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

ФРС ожидаемо понизила ставку на 25 б.п., комментарии регулятора рынки восприняли нейтрально. В этих условиях на авансцену снова вышла тема торговых переговоров США и Китая. С одной стороны, Пекин и Вашингтон продолжают выражают готовность к скорому заключению промежуточной сделки и, по заявлению Министерства коммерции КНР, даже отмена саммита в Чили, где планировалось эту промежуточную сделку подписать, не повлияет на плановую работу с США над торговым соглашением. С другой стороны, китайские источники утверждают, что руководство Поднебесной не питает иллюзий по поводу возможности заключения всеобъемлющей долгосрочной торговой сделки с Трампом.

Этот настораживающий сигнал несколько сбил активность покупателей рисковых активов. Котировки нефти на этом фоне сместились к $60 и ниже. "Черное золото" в четверг испытало дополнительное давление со стороны слабых статданных по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая.

В пятницу внимание к КНР поддержит публикация октябрьского индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin. Производственный PMI 1 ноября опубликует и Росстат. В США будут обнародованы блоки данных по рынку труда, в частности, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре, а также индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за минувший месяц.

Между тем на рынке США продолжается сезон корпоративных отчетностей. Финансовые результаты за III квартал 2019 от Apple и Facebook превысили ожидания аналитиков. Это в очередной раз показывает, что ранее звучавшие скептические прогнозы о существенном снижении корпоративных прибылей в США не сбываются. Завтра свои финансовые отчеты представят Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive, Seagate Technology.

"Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на пятницу - 2885-2920 пунктов", - указывает Александр Бахтин.