Рубль днем немного ускорил темпы снижения к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после заседания ФРС и на дешевеющей нефти

Москва. 31 октября. Доллар и евро слегка усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине в условиях фиксации прибыли после заседания ФРС США, на котором было принято решение о снижении процентной ставки.

Курс доллара США составил 64,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,44 руб./EUR1, подорожав на 25,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,23 копейки - до 67,4 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 ноября на 9,86 копейки, до 63,7748 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,37 копейки, до 71,1918 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы снижения и торгуется вблизи минимальных с начала сессии отметок в парах с долларом и евро. Инвесторы фиксируют прибыль на решении ФРС США уменьшить базовую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд и сигналах о возможной паузе в смягчении денежно-кредитной политики.

Американский центробанк понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября. Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшее снижение ставки маловероятно при сохранении нынешней ситуации в экономике. По словам Пауэлла, дальнейшее снижение ставки может произойти лишь в случае существенного ухудшения экономического прогноза.

"В целом оцениваем итоги заседания Федрезерва скорее нейтрально для группы валют развивающихся стран. Дальнейшая политика Федрезерва в части процентных ставок в первую очередь будет зависеть от отклонения реальных экономических данных от прогнозных значений, что, с одной стороны, говорит о готовности ФРС оказать дополнительную поддержку рынкам, если это будет необходимо, однако, с другой стороны, в базовом сценарии в ближайшие месяцы разумно ориентироваться на сохранение ставок неизменными. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) в последние дни держался на максимальных уровнях с первых чисел августа (район 1630-1640 пунктов), и при нейтральном внешнем фоне появляются шансы на локальную коррекцию в валютах EM", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"...Самым удивительным в решении ФРС стало то, что из сопроводительного заявления исчезли слова по поводу обещания соответствующих действий регулятора для поддержания экономического роста, которые были заменены словами об ожидании и изучении ситуации. Многие на рынке расценивают это в качестве указания на то, что ФРС возьмет паузу в дальнейшем смягчении денежной политики. (. . .) Впрочем, на пресс-конференции Пауэлл заявил, что США не защищены перед лицом глобальных рисков дезинфляции. То есть снижение ставки продолжится, если этому будет способствовать слабая инфляция", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Реакция рынков на довольно осторожные комментарии о перспективах дальнейшего снижения ставок не оказала существенной поддержки доллару. (. . .) До конца недели основные риски для рубля связаны с публикацией статистики по американской экономике в пятницу (индекс ISM и данные по рынку труда). В случае выхода данных лучше ожиданий доллар может получить определенную поддержку. Из внутренних событий отметим, что на локальном рынке суверенного долга сохраняется устойчивый спрос. По итогам вчерашних аукционов ОФЗ Минфин разместил бумаги на сумму более 50 млрд рублей. Спрос на бумаги в очередной раз превысил предложение и составил более 90 млрд рублей", - отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Нефть эталонных марок слабо дешевеет в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США и новость о приостановке работы одного из крупных трубопроводов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,75% - до $59,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на 1,49% - до $54,24 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 0,9% на отчете министерства энергетики США, который указал на рост запасов нефти в стране по итогам прошлой недели на 5,7 млн баррелей, тогда как средний прогноз аналитиков предусматривал увеличение всего на 2,5 млн баррелей.

Тем временем компания TC Energy Corp. объявила о форс-мажоре на нефтепроводе Keystone, мощность которого составляет 590 тыс. баррелей в сутки. Работа трубопровода была приостановлена из-за разлива нефти в штате Северная Дакота. Эта новость оказала определенную поддержку ценам на нефть в четверг.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг по преимуществу понизились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая прибавила 1 базисный пункт (б.п.) и составила 6,84% годовых. В то же время, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 б.п. - до 6,74% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 6,73% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 6,77% и 6,85% годовых соответственно.