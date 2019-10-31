Прогноз по росту ВВП США: до 2,3% в 2019 году и до 1,6% в 2020 году - Julius Baer

Рост экономики США кажется более устойчивым, чем думали многие, отмечается в комментарии Julius Baer. Неопределенность, связанная с внешнеторговым конфликтом, и слабая промышленная активность в мире ухудшили ситуацию в сфере деловых инвестиций, но частное потребление осталось на высоком уровне, а восстановление инвестиций в жилье будет позитивным фактором и улучшает перспективы роста в 2020 году. "Мы повышаем наш прогноз по росту ВВП США до 2,3% в 2019 году и до 1,6% в 2020 году, признавая устойчивость экономики во времена высокой внешнеторговой напряженности", - говорится в комментарии.

Предварительный отчет по ВВП США за III квартал преподнес положительный сюрприз: годовой темп роста американской экономики составил 1,9%. Хотя динамика частного потребления замедлилась по сравнению с предыдущим кварталом, рост на 2,9% оказался выше, чем ожидалось. Вклад инвестиций в жилищное строительство в рост ВВП впервые с IV квартала 2017 года стал положительным и подтвердил мнение аналитиков компании о том, что более низкие ставки по ипотечным кредитам могут стабилизировать экономику США в условиях слабой промышленной активности в мире и неопределенности, связанной с торговой войной, которые ударили по бизнес-инвестициям.

"Мы повышаем наш прогноз по росту ВВП США до 2,3% в 2019 году и до 1,6% в 2020 году, признавая устойчивость экономики во времена высокой внешнеторговой напряженности. Возможное завершение противостояния с Китаем может привести к еще большему росту экономики США в 2020 году, чем предсказывает наш обновленный прогноз, в частности, в случае отмены последнего повышения тарифов, запланированного на 15 декабря", указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.