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31 октября 2019 года 16:14

Рынок акций может "свалиться" в небольшую коррекцию - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций может "свалиться" в небольшую коррекцию, спровоцировать которую могут снижение котировок нефти и фиксация прибыли роста последних недель, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рынок акций стартовал в четверг позитивно, реагируя на дальнейшее смягчение политики ФРС и заверение Китая о положительном ходе торговых переговоров. Однако рост на этих идеях продолжается довольно долго и уже чувствуется утомление инвесторов, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соответственно, к середине дня силы покупателей иссякли.

Активность была выше, чем в предыдущие дни. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" приблизился к 38 млрд рублей. Впрочем, слабое продвижение вперёд и значительные объёмы говорят о том, что желающих развернуть рынок в обратную сторону становится больше.

"Российский рынок акций рискует "свалиться" в небольшую коррекцию на фоне ослабления внешнего оптимизма. Спровоцировать её могут снижение котировок нефти и фиксация прибыли роста последних недель", - отмечает Андрей Кочетков.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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