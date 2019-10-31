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31 октября 2019 года 15:18
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Шорт в ADS HeadHunter"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Шорт в ADS HeadHunter" с доходностью 12%, сообщается в обзоре инвестбанка. Как пишут аналитики, угроза навеса предложения сохраняется, однако риски снижения котировок c текущих уровней уменьшились. "С момента открытия нашей идеи ADS HeadHunter потеряли в цене 12%, обеспечив доходность 18% относительно РТС чуть более чем за месяц. Просадка не была вызвана корпоративными новостями, а стала справедливой коррекцией после неоправданного роста. Кроме того, приближается завершение периода запрета на продажу акций компании основными акционерами после IPO (lock-up), что также оказало некоторое давление на настроения инвесторов", - говорится в материалах "БКС Глобал Маркетс". Эксперты отмечают неплохие фундаментальные характеристики компании, при этом обращают внимание на сохранение рисков конкуренции и ужесточения регулирования на горизонте 12 месяцев и подтверждают долгосрочную рекомендацию "продавать" для американских депозитарных расписок HeadHunter.
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Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
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