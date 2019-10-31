Формирование книги заявок на новый выпуск облигаций РЖД ожидается ближе к нижней границе ориентира - Уралсиб

Формирование книги заявок на новый выпуск облигаций РЖД ожидается ближе к нижней границе ориентира, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб".

В четверг, с 11:00 до 15:00 мск, будут приниматься заявки на новый выпуск ОАО «РЖД» (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) серии 001Р-17R номинальным объемом 15 млрд руб. Срок обращения составляет шесть лет, оферты не предусмотрено. Ориентир ставки первого купона равен 6,8–6,95% годовых, что эквивалентно доходности к погашению в размере 6,92–7,07% годовых и премии к ОФЗ порядка 65–80 б.п. На вторичном рынке компания представлена довольно широко, облигации торгуются с доходностями около 6,9–7% годовых.

"В среду Транснефть (ВВВ-/Ваа2/-) сформировала книгу заявок на семилетний выпуск на 15 млрд руб. под ставку купона 6,85% годовых, что предполагает доходность в размере 6,97% годовых и спред к ОФЗ около 70 б.п. Итоги букбилдинга Транснефти превзошли наши ожидания, однако сегодня рынок определенно будет равняться на них и при покупке бумаг РЖД. Таким образом, мы полагаем, что спред нового выпуска РЖД будет примерно на уровне премии выпуска Транснефти к ОФЗ, что предполагает ставку первого купона ближе к нижней границе заявленного ориентира. Вторичные торги новыми облигациями РЖД должны начаться 8 ноября", - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина.