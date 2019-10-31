Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа"

Москва. 31 октября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры после ожидаемого снижения ставки Федрезерва США на 0,25 процентного пункта; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на растущих бумагах "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" , также подросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" на дивидендных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2924,54 пункта (+0,5%, максимум сессии и новый пик - 2936,18 пункта), индекс РТС - 1444,69 пункта (+0,9%) - максимум с конца декабря 2013 года; цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 63,79 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%, до 37,24 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Распадской "(+0,4%), "Мосбиржи" (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Совет директоров ММК рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить дивиденды за III квартал на уровне 1,65 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. За II квартал 2019 года дивиденды составляли 69 копеек на акцию.

Группа Сбербанка России в III квартале сократила чистую прибыль по МСФО на 31,6% по сравнению с показателем годом ранее - до 156,1 млрд рублей, следует из отчета банка. За девять месяцев 2019 года банк получил чистую прибыль по МСФО в 633 млрд рублей, что на 3,4% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что банк получит 145,9 млрд рублей чистой прибыли за третий квартал и 622,9 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев.

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,8% "префы").

В США индексы накануне выросли, S&P 500 установил новый рекорд закрытия после того, как Федеральная резервная система (ФРС) объявила об очередном снижении ставки, одновременно намекнув на возможную паузу в смягчении денежно-кредитной политики.

Американский центробанк понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, что совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки.

Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

Опубликованные в среду статданные указали на замедление роста ВВП США в третьем квартале до 1,9%, однако показатель превзошел прогнозы на уровне +1,6%.

Кроме того, отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в октябре выросло на 125 тыс. при прогнозах роста на 120 тыс. В сентябре, согласно пересмотренным данным, было создано 93 тыс. новых рабочих мест вместо 135 тыс., о которых сообщалось ранее.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), в Европе нет единой динамики (FTSE просел на 0,3%, DAX вырос на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора, оказалась под вопросом в связи с отказом властей Чили от проведения саммита.

Тем не менее, Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в среду, что страна не сможет принять саммит АТЭС, который должен был пройти 16-17 ноября, поскольку правительству необходимо сфокусироваться на разрешении обострившихся в последние недели социальных конфликтов.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд. Аналитики в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на сентябрьском уровне.

Нефть в четверг корректируется вверх на новости о том, что работа одного из ведущих в Кушинг трубопроводов была приостановлена из-за разлива нефти в Северной Дакоте (TC Energy Corp. объявила о форс-мажоре на нефтепроводе, мощность которого составляет 590 тыс. баррелей в сутки); цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,56 за баррель (+0,5% и -1,6% накануне), декабрьская цена WTI - $55,34 за баррель (+0,5% и -0,9% в среду).

Негативом для рынка в среду стал отчет Минэнерго США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,7 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5-2,5 млн баррелей. Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12,6 млн баррелей в сутки.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла следует воспринимать так, что Федрезерв возьмет паузу в дальнейшем понижении ставки. Это было вполне ожидаемо, и реакция американского рынка была слабой, хотя ФРС продолжит накачку финансовой системы ликвидностью посредством выкупа долговых обязательств и сделок РЕПО.

Рынок акций РФ продолжает переписывать максимумы индекса МосБиржи, и теперь целью роста является следующая "круглая" отметка 3000 пунктов, хотя перед ее штурмом все-таки следует ожидать небольшую коррекцию для снятия технической перекупленности. На просадках следует покупать акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля".

Нефть Brent опускалась к поддержке $60 за баррель на статистике Минэнерго США, откуда в четверг наметился отскок, хотя шансов на очередное тестирование сопротивления $62 у нефти немного. После выступления Пауэлла началось ослабление доллара к основным мировым валютам, в том числе и к рублю, отмечает аналитик.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, ряд позитивных новостей продолжают толкать рынок акций РФ вверх при стабилизации нефти. В частности, третий день подряд уверенно растут в цене акции "Газпрома" - накануне стало известно, что Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока - 2". Акции Сбербанка дорожают после публикации квартального отчета, превысившего ожидания.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, Пауэлл дал понять, что текущая монетарная политика соответствует экономическим условиям, а на дальнейшее снижение можно рассчитывать только при ухудшении прогнозов по экономике. Факторами в поддержку данного подхода выступает низкая безработица, близкая к целевому уровню инфляция и рост ВВП (первая оценка показателя за III квартал составила +1,9% - ниже предыдущего квартала, но лучше консенсуса в +1,6%). Весьма вероятно, что ФРС воздержится от очередного снижения в декабре и продолжит наблюдать за внешними факторами.

Решение ФРС было воспринято инвесторами умеренно позитивно, но некоторые опасения вызвала отмена саммита АТЭС, из-за чего могло показаться, что подписание первой части сделки США-Китай становится маловероятным. Тем не менее, по данным СМИ, стороны продолжают работу над текстом соглашения и рассмотрят альтернативные варианты для встречи лидеров двух стран - в частности, саммит и подписание может пройти на Гавайях или в Макао.

В целом на глобальных рынках сохраняется спрос на рисковые активы благодаря продолжающемуся сезону корпоративной отчетности в Штатах. Накануне свои результаты лучше ожиданий по выручке и прибыли представили Apple и Facebook.

Индекс МосБиржи стал ближе к "круглой" отметке 3000 пунктов и способен сохранить позитивный настрой. Способствовать этому будут стабильные цены на нефть и корпоративные события, из которых выделяется отчетность Сбербанка, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ продолжает ставить рекорды индекса МосБиржи благодаря бумагам "Газпрома", который заполнил газом магистральный трубопровод "Сила Сибири", а также получил согласие Дании на прокладку "Северного потока - 2" по территориальным водам скандинавской страны. Кроме того, стоит отметить прогноз PetroChina о росте потребления газа в Китае на 300 млрд кубометров к 2035 году.

Инвесторы пока весьма осторожно относятся к идее движения индекса МосБиржи в сторону 3000 пунктов, но дивидендная доходность рынка уже сравнима с доходностью рынка облигаций. Поэтому данное соотношение становится одним из главных факторов будущего движения вверх.

Федрезерв снизил ставку на 25 базисных пунктов. В итоговом заявлении говорится о развитии глобальной ситуации, а также о вялой инфляции. Соответственно, снижение ставки должно снизить риски наступления рецессии. Самым удивительным стало то, что из заявления исчезли слова по поводу обещания соответствующих действий регулятора для поддержания экономического роста, которые были заменены словами об ожидании и изучении ситуации. Многие на рынке расценивают это в качестве указания на то, что ФРС возьмет паузу в дальнейшем смягчении денежной политики. На пресс-конференции председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что США не защищены перед лицом глобальных рисков дезинфляции. То есть снижение ставки продолжится, если этому будет способствовать слабая инфляция.

Нефть накануне оказалась под давлением из-за статистики по США, и даже снижение ставки ФРС особо не помогло. Позитивом для рынка сырья в четверг является заявление министерства торговли КНР о том, что переговоры с США продолжатся в рамках ранее утвержденного плана и на текущий момент проходят довольно успешно. От индекса МосБиржи в четверг можно ожидать новых рекордов, а от доллара - попытки удержаться под отметкой 64 руб./$1, полагает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,7%).

Подешевели бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,871 млрд рублей (из них 5,599 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 2,587 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).