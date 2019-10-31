До конца недели основные риски для рубля связаны с публикацией статистики в США - "Нордеа Банк"

До конца недели основные риски для рубля связаны с публикацией статистики по американской экономике в пятницу (индекс ISM и данные по рынку труда), сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В случае выхода данных лучше ожиданий доллар может получить определенную поддержку.

"Из внутренних событий отметим, что на локальном рынке суверенного долга сохраняется устойчивый спрос, - указывают аналитики банка. - По итогам аукционов ОФЗ в среду Минфин разместил бумаги на сумму более 50 млрд руб. Спрос на бумаги в очередной раз превысил предложение и составил более 90 млрд рублей".

Ключевой риск для российской валюты на текущей неделе, по мнению экспертов "Нордеа Банка", не реализовался. Реакция рынков на довольно осторожные комментарии о перспективах дальнейшего снижения ставок ФРС не оказала существенной поддержки доллару. Как следствие, на старте торгов в четверг рубль по-прежнему остается ниже отметки в 64 в паре с долларом, но закрепился выше отметки в 71 в паре с евро.