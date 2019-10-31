Рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне фиксации прибыли после решения ФРС снизить ставку

Москва. 31 октября. Доллар и евро назначительно повышаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли после заседания ФРС США, на котором было принято решение о снижении процентной ставки.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,8-63,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,85 руб./$1 (+1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,26 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,11 копейки к уровню закрытия среды, до 67,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,09 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,94 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне фиксации прибыли после заседания ФРС США, уменьшившей базовую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд. При этом Федрезерв сигнализировал о возможной паузе в смягчении денежно-кредитной политики.

Американский центробанк понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября. Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки. Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл также дал понять, что дальнейшее снижение ставки маловероятно при сохранении нынешней ситуации в экономике. "Мы уверены, что монетарная политика соответствует ситуации, - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания ФРС. - Мы полагаем, что текущий подход, вероятно, останется целесообразным до тех пор, пока поступающая информация относительно экономики в целом соответствует нашим ожиданиям". По словам Пауэлла, дальнейшее снижение ставки может произойти лишь в случае существенного ухудшения экономического прогноза.

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