Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 31 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, поступающих после объявления итогов октябрьского заседания Федрезерва США, полагают аналитики.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 установил новый рекорд закрытия после того, как Федеральная резервная система (ФРС) объявила об очередном снижении ставки, одновременно намекнув на возможную паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Американский центробанк понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых. Решение ФРС совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки. Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

Опубликованные в среду статданные указали на замедление роста ВВП США в третьем квартале, однако показатель превзошел прогнозы. Экономика США в третьем квартале выросла на 1,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Подъем замедлился по сравнению с 2% в апреле-июне текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг поднимаются, в то время как индексы материкового Китая демонстрируют негативную динамику. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,5%. Японский индекс Nikkei вырос на 0,44%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК опустился на 0,39%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:18 МСК выросло на 0,2%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,39%.

Банк Японии сохранил нынешние ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершилось в четверг, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом он убрал из коммюнике фразу о сохранении ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. Теперь ЦБ заявляет о том, что кратко- и долгосрочные процентные ставки будут оставаться на текущих значениях или ниже, пока это необходимо для того, чтобы двигаться к целевому уровню инфляции.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на сентябрьском уровне. Между тем официальный PMI Китая в сфере услуг и строительстве в текущем месяце сократился до 52,8 пункта с 53,7 пункта месяцем ранее, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали менее значительного снижения - до 53,6 пункта. Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, в октябре опустился до 52 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут на новости о том, что работа одного из ведущих в Кушинг трубопроводов была приостановлена из-за разлива нефти в Северной Дакоте. На этом фоне декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,3% - до $60,79 за баррель. В среду их цена снизилась на 1,59%, составив на закрытие $60,61 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,18% - до $55,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,86%, закрывшись на отметке $55,06 за баррель.

Негативом для рынка в среду стало сообщение Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал увеличение всего на 2,5 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей, более высокими темпами, чем предполагали данные Американского института нефти (API). Запасы бензина в США на прошлой неделе, согласно официальным данным, упали на 3,04 млн баррелей - до минимума почти за два года, дистиллятов - сократились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения резервов бензина на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла еще почти в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 16,777 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,982 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 октября вырос по отношению к предыдущему дню на 0,05% и составил 108,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 644,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть БО-03" (+0,9%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,65%) и "ФПК-001Р-03" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-1,2%), "РЖД-001P-01R" (-1,04%) и "ВЭБ.РФ-001Р-05" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) полностью разместило 10-летние облигации серий БО-03 и БО-04 с 3-летней офертой общим объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 24 октября. В ходе премаркетинга эмитент собирал заявки на один выпуск - серию БО-04 объемом 4 млрд рублей, но позже увеличил объем размещения, проведя сбор заявок и на серию БО-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 7% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,12% годовых. Общий объем спроса на бонды составил около 11 млрд рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны.

ПАО "Транснефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых. Сбор заявок прошел 30 октября. Техразмещение запланировано на 8 ноября. Ранее компания планировала собирать заявки инвесторов 24 октября, а 1 ноября провести техразмещение выпуска. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 31 октября проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-17R со сроком обращения 6 лет объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,80-6,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,92-7,07% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 11 ноября. В предыдущий раз РЖД выходили на публичный долговой рынок с рыночным размещением в ноябре прошлого года.

ООО "Лента" 31 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом от 5 до 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 6,9-7,0% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в диапазоне 7,02-7,12% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября. Последний раз компания выходила на долговой рынок в марте текущего года, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,65% годовых. По выпуску объявлена 3-летняя оферта.

ПАО "МОЭК" 7 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать книгу заявок на 6-летние облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 7,00-7,15% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в диапазоне 7,12-7,28% годовых. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 6-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых. Еще раньше, в начале марта текущего года, МОЭК разместила 6-летние бонды с офертой через 3 года по ставке 8,65% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.