Ожидается сохранение консолидации ОФЗ вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

На рынке рублевого долга ожидается сохранение консолидации ОФЗ вблизи текущих уровней, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Прошедшие аукционы Минфина зафиксировали, по мнению аналитика банка Дмитрия Грицкевича, локальную смену приоритетов инвесторов: основной спрос пришелся на 3-летний флоутер нового типа ОФЗ 24020 и составил 59,0 млрд руб. (был размещен рекордный объем для данного выпуска – 33,3 млрд руб.), тогда как спрос на 6-летний выпуск классических ОФЗ 26229 составил только 34,3 млрд руб. (размещен весь заявленный объем – 20 млрд руб.).

"Как мы отмечали накануне, при сохранении потенциала снижения ключевой ставки до 6% в начале следующего года, доходность флоутера (исходя из текущих котировок (100,25)) составит порядка (5,92%), что несколько ниже текущей доходности классических ОФЗ той же срочностью (6,07%), - отмечает Дмитрий Грицкевич. - Однако, дисконт в 15 б.п. не является критичным для покупки флоутера с целью защиты от сохранения / роста ставок на горизонте 3 лет".

Вместе с тем, локальные факторы, на взгляд эксперта, пока подтверждают сохранение дезинфляционных процессов в экономике, позволяющих ЦБ и далее смягчать ДКП. Так, недельная инфляция в РФ вернулась к нулевому значению после роста на 0,1%, годовая на 28 октября осталась на уровне 3,8%. Среднесуточный рост цен за 28 дней октября остается более чем вдвое ниже аналогичный период прошлого года - 0,005% против 0,013%.