АФК Система: потенциал роста акций сохраняется - ITI Capital

Инвестиционная идея ITI Capital по акциям АФК Система принесла доход около 15% с момента открытия 13 сентября 2019 г. и превысила прогнозный уровень 14,1 руб./акция на конец 2019 г., говорится в комментарии старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой.

Потенциальный рост стоимости: +30% до конца 2020 г.

Дата пересмотра: 30.10.2019

Цена открытия: 14,4 руб.

"Мы пересмотрели оценку компании с учетом последних изменений. Наша новая прогнозная цена для акций АФК Система составляет 19 руб./акция с горизонтом инвестиций на конец 2020 г. ($5,8/ГДР)", - отмечает эксперт.

Основные триггеры роста акций группы остаются прежними:

1. Переоценка нерыночных активов АФК Система, среди которых основным драйвером на данный момент выступает Озон, с усиливающейся рыночной позицией и возможным IPO компании уже в 2020 г.;

2. Снижение долга корпоративного центра - компания видит цель на уровне 200 млрд руб. против 218 млрд руб. на конец первого полугодия 2019 г.;

3. IPO других нерыночных подразделений в перспективе двух-трех лет - Агрохолдинга Степь, Медси, Segezha Group; все три компании в отличной форме, лидируют в соответствующих сегментах и показывают опережающие темпы роста по сравнению с конкурентами;

4. Кроме того, поддержку акциям АФК Система оказывает программа buy-back ее акций, начавшаяся в сентябре.

"По сравнению с предыдущей оценкой мы повысили стоимость рыночных и нерыночных активов группы (суммарно на 11%, или 50 млрд руб. с учетом пропорциональной доли собственности группы в активах), - указывает Анна Куприянова. - В частности, оценка Озона теперь выше на 12% и составляет 59 млрд руб. без учета долга. Кроме того, мы понизили оценку долга корпоративного центра с 218 до 210 млрд руб. в соответствии с собственным прогнозом компании. Наша итоговая оценка одной акции АФК Система составляет 19 руб. с горизонтом инвестиций на конец 2020 г. ($5,8/ГДР)".