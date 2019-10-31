Нефтяной рынок остается в рамках "боковика" - ИК "Велес Капитал"

Нефтяные фьючерсы утром в четверг дорожают примерно на 0,5% после снижения накануне. Цены удерживаются выше психологически важных отметок в 60 долларов по Brent и 55 долларов для WTI. В среду давление на котировки оказали данные о большем, чем ожидалось, увеличении запасов "черного золота" в США на прошлой неделе. В целом рынок в последние дни остается в рамках "боковика", ожидая дополнительных драйверов движения, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.