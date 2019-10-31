Индекс Мосбиржи откроется с некоторым приростом - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному, и все же заметное вечернее повышение стоимости фьючерсов на российские фондовые индексы создает условия открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

В четверг утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют скромное неравномерное повышение в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего спада подорожали на 0,3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,2%. Японский Nikkei225 подрос на 0,4%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2915-2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2900, 2890 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2930, 2940 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Скорее всего, ему пока не хватит инерции для масштабного продолжения вчерашнего роста", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Во второй половине дня в Европе и в США выйдет большое количество статистических показателей. Наибольшую практическую значимость среди них будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск). Другим привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов.