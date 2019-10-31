Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи может сохранить позитивный настрой

В четверг аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В четверг наш рынок попытается открыться ростом, отыгрывая подъем американских индикаторов после нашего закрытия. Но присоединяться к покупкам очень рискованно, вот-вот накопившаяся перекупленность даст о себе знать. Поэтому, может быть, лучше дождаться небольшой просадки. Впрочем, и сегодняшнее открытие вряд ли будет сильным".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Что касается российского рынка, то ралли продолжается, индекс Мосбиржи стал ближе к "круглой отметке" в 3000 пунктов и способен сохранить позитивный настрой, показав умеренный рост. Способствовать этому будут стабильные цены на нефть и корпоративные события".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. И все же заметное вечернее повышение стоимости фьючерсов на российские фондовые индексы создает условия открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный. ФРС снизила ставку, Китай подтверждает положительную динамику переговоров с США, индексы Азии преимущественно растут. Соответственно, ждём от индекса Мосбиржи новых рекордов".