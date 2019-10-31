S&P 500 обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг поднимаются. Цены на нефть эталонных марок растут в четверг.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 установил новый рекорд закрытия, после того как Федеральная резервная система (ФРС) объявила об очередном снижении ставки, одновременно намекнув на возможную паузу в смягчении денежно-кредитной политики.

Американский центробанк понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября.

Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки.

Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

Опубликованные в среду статданные указали на замедление роста ВВП США в третьем квартале, однако показатель превзошел прогнозы.

Экономика США в третьем квартале выросла на 1,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Подъем замедлился по сравнению с 2% в апреле-июне текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Хороший настрой американцев способствовал тому, что темпы экономического роста ослабли не так сильно, как ожидалось. Потребительские расходы повысились более чем достаточно для того, чтобы компенсировать спад корпоративных инвестиций, вызванный падением нефтяных котировок и продолжающейся торговой войной между Штатами и Китаем, отмечает MarketWatch.

Кроме того, отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в октябре выросло на 125 тыс. Показатель превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших увеличения на 120 тыс.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, было создано 93 тыс. новых рабочих мест вместо 135 тыс., о которых сообщалось ранее.

Участники рынка также продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности.

Акции General Electric подскочили на 11,5%. Американский промышленный конгломерат сократил в третьем квартале чистый убыток в 2,4 раза. Кроме того, компания ожидает, что в этом году свободный денежный поток может составить до $2 млрд. Ранее этот показатель оценивался от минус $1 млрд до плюс $1 млрд.

Стоимость бумаг Yum! Brands упала на 5,8%. Американский оператор ресторанов отчитался о снижении прибыли в третьем квартале 2019 года, причем падение оказалось сильнее, чем ожидали аналитики.

Бумаги Advanced Micro Devices прибавили в цене 0,3%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года, однако прогноз компании на текущий квартал разочаровал участников рынка.

Акции Moody's подешевели почти на 1%, несмотря на то, что прибыль и выручка компании, владеющей одним из крупнейших в мире рейтинговых агентств, в третьем квартале 2019 года выросли, превысив ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду поднялся на 115,27пункта (0,43%) и составил 27186,69, пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 9,88 пункта (0,33%) - до рекордной отметки в 3046,77 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,12 пункта (0,33%) и составил 8303,98 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг поднимаются, в то время как индексы материкового Китая демонстрируют негативную динамику.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,5%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:58 МСК выросли соответственно на 0,45% и на 0,09%.

Банк Японии сохранил нынешние ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершилось в четверг, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом он убрал из коммюнике фразу о сохранении ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. Теперь ЦБ заявляет о том, что кратко- и долгосрочные процентные ставки будут оставаться на текущих значениях или ниже, пока это необходимо для того, чтобы двигаться к целевому уровню инфляции.

Кроме того, Банк Японии снизил прогноз роста ВВП в 2019 финансовом году, который завершится 31 марта следующего года, до 0,6% с ранее ожидавшихся 0,7%, на 2020 фингод - до 0,7% с 0,9%, на 2021 фингод - до 1% с 1,1%. Экономисты также понизили прогноз ключевого показателя инфляции на текущий фингод до 0,7% с 1%, на следующий фингод - до 1,1% с 1,3% и на 2021 фингод - до 1,5% с 1,6%.

Котировки акций производителя бытовой электроники Sony и телекоммуникационной группы SoftBank повышаются в ходе торгов в четверг соответственно на 4,1% и 3,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,3%.

Между тем бумаги автопроизводителя Honda Motor дешевеют на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК опустился на 0,39%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,9%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на сентябрьском уровне.

Между тем официальный PMI Китая в сфере услуг и строительстве в текущем месяце сократился до 52,8 пункта с 53,7 пункта месяцем ранее, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали менее значительного снижения - до 53,6 пункта.

Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, в октябре опустился до 52 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее.

Цена акций PetroChina в ходе торгов в Гонконге упала на 3,5%, что стало максимальным снижением за семь месяцев. Компания сократила чистую прибыль в третьем квартале из-за снижения цен на нефть и ухудшения показателей нефтеперерабатывающего и химического бизнеса.

Бумаги другого представителя отрасли - Sinopec - подешевели на 2,2%. Ее чистая прибыль упала на 33% в июле-сентябре.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:18 МСК выросло на 0,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился по итогам торгов на 0,39%.

Цены на нефть эталонных марок растут на новости о том, что работа одного из ведущих в Кушинг трубопроводов была приостановлена из-за разлива нефти в Северной Дакоте.

TC Energy Corp. объявила о форс-мажоре на нефтепроводе, мощность которого составляет 590 тыс. баррелей в сутки.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:45 МСК подорожали на $0,21 (на 0,35%) - до $60,82 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,98 (на 1,59%), составив на закрытие $60,61 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,13 (на 0,24%) - до $55,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,48 (на 0,86%), закрывшись на отметке $55,06 за баррель.

Негативом для рынка в среду стало сообщение министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал увеличение всего на 2,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей, более высокими темпами, чем предполагали данные Американского института нефти (API). Оценки API, опубликованные во вторник, указывали на рост на 1,22 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе, согласно официальным данным, упали на 3,04 млн баррелей - до минимума почти за два года, дистиллятов - сократились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения резервов бензина на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12,6 млн баррелей в сутки.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг снизилась на 0,7% - до 449,6 юаня за баррель.