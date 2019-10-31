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Главная / Мнения аналитиков / Шансов на очередное тестирование отметки $62 у нефти немного - Алор Брокер
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31 октября 2019 года 09:26
Шансов на очередное тестирование отметки $62 у нефти немного - Алор Брокер
Нерадостная картина складывается в нефти. В среду Минэнерго США сообщило о росте запасов на 5,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал повышения показателя на 0,5 млн. В результате декабрьский фьючерс на нефть сходил в район 60 долларов за баррель, откуда в четверг с утра наметился отскок. Пока отметка 60 долларов выступает сильной поддержкой, но шансов на очередное тестирование сопротивления 62 доллара у нефти немного, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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31 октября 2019 года 12:44
ITI Capital пересмотрел горизонт инвестиций по инвестидее от 11 сентября для ГДР Petropavlovsk с конца 2019 г. на конец 2020 г. и повысил прогнозную стоимость ГДР компании с 0,12 фунта стерлингов на конец 2019 г. до 0,16 фунта стерлингов на конец 2020 г. "Наша новая прогнозная цена предполагает... читать дальше
.31 октября 2019 года 12:03
Формирование книги заявок на новый выпуск облигаций РЖД ожидается ближе к нижней границе ориентира - Уралсиб
Формирование книги заявок на новый выпуск облигаций РЖД ожидается ближе к нижней границе ориентира, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В четверг, с 11:00 до 15:00 мск, будут приниматься заявки на новый выпуск ОАО «РЖД» (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) серии 001Р-17R номинальным объемом 15 млрд руб. Срок... читать дальше
.31 октября 2019 года 11:47
Москва. 31 октября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры после ожидаемого снижения ставки Федрезерва США на 0,25 процентного пункта; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на растущих бумагах "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" , также подросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" на дивидендных новостях. читать дальше
.31 октября 2019 года 11:34
До конца недели основные риски для рубля связаны с публикацией статистики по американской экономике в пятницу (индекс ISM и данные по рынку труда), сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В случае выхода данных лучше ожиданий доллар может получить определенную поддержку. "Из внутренних событий... читать дальше
.31 октября 2019 года 11:16
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с $20,8 до $21,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.31 октября 2019 года 11:01
В условиях замедления глобальной экономики цены на нефть не смогут закрепиться выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Отраслевая статистика в очередной раз не позволила нефтяным котировкам продемонстрировать сильную динамику, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". "В условиях замедления глобальной экономики вряд ли цены на нефть смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе", -... читать дальше
.31 октября 2019 года 10:46
На рынке рублевого долга ожидается сохранение консолидации ОФЗ вблизи текущих уровней, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Прошедшие аукционы Минфина зафиксировали, по мнению аналитика банка Дмитрия Грицкевича, локальную смену приоритетов инвесторов: основной спрос пришелся на 3-летний флоутер... читать дальше
.31 октября 2019 года 10:36
Инвесторами начинают овладевать коррекционные настроения, участникам рынка на текущий момент достаточно трудно найти дальнейшие драйверы для роста цены облигаций, сообщается в комментарии Росбанка. "Наблюдая за долговым рынком, мы замечаем, что инвесторами начинают овладевать коррекционные... читать дальше
.31 октября 2019 года 10:25
Рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне фиксации прибыли после решения ФРС снизить ставку
Москва. 31 октября. Доллар и евро назначительно повышаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли после заседания ФРС США, на котором было принято решение о снижении процентной ставки. читать дальше
.31 октября 2019 года 10:18
Инвестиционная идея ITI Capital по акциям АФК Система принесла доход около 15% с момента открытия 13 сентября 2019 г. и превысила прогнозный уровень 14,1 руб./акция на конец 2019 г., говорится в комментарии старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой. Потенциальный рост... читать дальше
.31 октября 2019 года 10:02
ефтяные фьючерсы утром в четверг дорожают примерно на 0,5% после снижения накануне. Цены удерживаются выше психологически важных отметок в 60 долларов по Brent и 55 долларов для WTI. В среду давление на котировки оказали данные о большем, чем ожидалось, увеличении запасов "черного золота" в США на... читать дальше
.31 октября 2019 года 10:01
Москва. 31 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, поступающих после объявления итогов октябрьского заседания Федрезерва США, полагают аналитики. читать дальше
.31 октября 2019 года 09:51
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг поднимаются. Цены на нефть эталонных марок растут в четверг. читать дальше
.31 октября 2019 года 09:48
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному, и все же заметное вечернее повышение стоимости фьючерсов на российские фондовые индексы создает условия открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом, говорится в... читать дальше
.31 октября 2019 года 09:45
В четверг аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. читать дальше
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