Возможно умеренное давление на позиции российской валюты - Промсвязьбанк

Курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей. Явных внутренних факторов в поддержку рублю на текущий момент не видно, и при сценарии некоторого ослабления общего спроса на EM на глобальных рынках возможно умеренное давление на позиции российской валюты, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

На внутреннем валютном рынке по-прежнему наблюдается невысокая торговая активность. В ходе торгов среды пара доллар/рубль пыталась забраться выше отметки 64, однако локальный оптимизм на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС вернул пару в уже привычный торговый диапазон.

"В целом оцениваем итоги заседания Федрезерва скорее нейтрально для группы валют развивающихся стран. Дальнейшая политика Федрезерва в части процентных ставок в первую очередь будет зависеть от отклонения реальных экономических данных от прогнозных значений, что, с одной стороны, говорит о готовности ФРС оказать дополнительную поддержку рынкам, если это будет необходимо, однако, с другой стороны, в базовом сценарии в ближайшие месяцы разумно ориентироваться на сохранение ставок неизменными. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) на данный момент держится на максимальных уровнях с первых чисел августа (район 1630-1640 пунктов), и при нейтральном внешнем фоне появляются шансы на локальную коррекцию в валютах EM", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

С фундаментальной точки зрения, указывает специалист, курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей. Явных внутренних факторов в поддержку рублю на текущий момент не видно (тенденция к снижению ставок на долговом рынке, привлекающая внимания спекулятивных внешних инвесторов, временно приостановилась), соответственно, при сценарии некоторого ослабления общего спроса на EM на глобальных рынках возможно умеренное давление на позиции российской валюты.

"Диапазон в 63,50-64 руб./долл. пока по-прежнему сохраняет актуальность, однако на горизонте нескольких дней видим вероятность смещения торгов выше верхней границы", - пишет Михаил Поддубский.