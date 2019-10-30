Рынок акций РФ в среду превысил 2910п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома", просел "Сургутнефтегаз"

Москва. 30 октября. Российский рынок акций в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего 2910 пунктов за счет ралли бумаг "Газпрома" к уровням 2008 года на корпоративных новостях, тогда как динамика остальных голубых фишек была смешанной на фоне негативных внешних сигналов в ожидании итогов заседания Федрезерва США, лидерами отката были акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2911,15 пункта (+0,9%, максимум дня и новый исторический пик - 2913,45 пункта), индекс РТС - 1431,9 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,1%.

Доллар подрос до 64,05 рубля (+0,1 рубля).

Акции "Газпрома" выросли до 261,6 рубля (+3,4%), максимум сделок составил 265,26 рубля, объем торгов превысил 25,4 млрд рублей. Бумаги ускорили рост накануне (+3,6%) на новостях о завершении заполнения газом экспортного трубопровода в Китай "Сила Сибири", о чем сообщило управление информации российского концерна. Следующий этап - заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Ранее сообщалось, что официальный запуск магистрали намечен на начало декабря.

Кроме того, в среду стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет к Юго-Востоку от острова Борнхольм.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

По данным на конец сентября было уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности. По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

Также подорожали в среду акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%).

Выстрелили на 40% акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (до 181,2 рубля) на новостях об оферте миноритариям по цене выше рынка. Группа "Сафмар" приобрела долю в "Кузбасской топливной компании", которая находилась под управлением Prosperity Capital Management, и теперь выставит оферту миноритариям по цене этой сделки.

Сделка по приобретению Kilton Overseas Limited 27,24% КТК закрыта 18 октября, говорится в сообщении Prosperity. Ее сумма составила $82,9 млн, цена одной акции в рублевом эквиваленте - 196,27 руб. Теперь структура "Сафмара" в соответствии с российским законодательством выставит оферту миноритариям КТК по этой цене, сообщил Prosperity.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-2,6% и -1% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Акции "Сургутнефтегаза" продолжили сдавать позиции после ралли прошлой недели, когда бумаги взлетели на 30% в отсутствие новостей. На этом фоне на рынке получили активное распространение слухи о том, что "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) планирует приобрести долю Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе".

В среду, 30 октября, в "Сургутнефтегазе" сообщили "Интерфаксу", что слухи, которые распространяются про него на фондовом рынке, не связаны с настоящими намерениями компании. "Распространение недобросовестными участниками фондового рынка недостоверной информации в отношении общества носит спекулятивный характер и никак не связано с намерениями общества", - говорится в ответе "Сургутнефтегаза" на запрос "Интерфакса".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), в Европе отмечается консолидация (FTSE подрос на 0,1%, DAX просел на 0,4%) и проседает Америка (индекс S&P 500 снизился на 0,1%).

Инвесторы ожидают завершения двухдневного заседания Федрезерва США, решение регулятора по ставкам станет известно в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Также инвесторы следят за развитием торговых переговоров США с Китаем. Накануне СМИ написали, что текст первой фазы торгового соглашения между двумя странами могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. В частности, регулятор может запретить закупать оборудование китайских компаний фирмам, получающим федеральные субсидии.

В США в среду вышла первая оценка роста ВВП за третий квартал, которая оказалась лучше ожиданий, в связи с чем повысилась вероятность паузы в дальнейшем смягчении монетарной политики Федрезерва. ВВП страны вырос на 1,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,6% после подъема на 2% во втором квартале.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США оказались в целом негативными для нефти: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,7 млн баррелей, при прогнозах роста на 0,5-2,5 млн баррелей, при этом запасы бензина сократились сильнее ожиданий, а запасы дистиллятов - меньше прогнозов.

В итоге цена Brent к 18:50 опустилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $60,51 за баррель (-1,2% и +0,03% накануне), декабрьская цена WTI - $54,55 за баррель (-1,8% и -0,5% во вторник).

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Константина Карпова, ралли бумаг "Газпрома", которое продолжается уже несколько дней, стартовало после возобновления роста цен на нефть и благодаря новостям о заполнении линейного участка газопровода "Сила Сибири". Менеджмент "Газпрома" ранее сообщал, что проект планировалось завершить к концу 2019 года. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд кубометров газа в год.

Инвесторы начали закладывать в модели старт поставок газа предположительно в начале следующего года. На проектный объем поставки в Китай по этому маршруту должны выйти за два-три года, а значит, можно надеяться на постепенное увеличение операционного денежного потока (правда, контрактная цена поставок до сих пор не раскрыта).

Между тем, каких-то по-настоящему новых сведений на рынок пока не поступало. Это значит, что текущее ралли без новой порции позитивной информации может прерваться, и котировки акций "Газпрома" вернутся под июльский максимум, то есть ниже 255 руб., считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в среду рынок начинал торги довольно пессимистично, но затем ситуацию вновь исправил "Газпром" (MOEX: GAZP), который сохраняет лидерство среди лучших дивидендных идей и постепенно ликвидирует многолетнюю недооцененность. В итоге индекс МосБиржи преодолел планку 2900 пунктов, а бумаги компании в моменте достигали уровня 265 рублей. Акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) подогрел отчет компании за третий квартал по МСФО, показавший рост прибыли в восемь раз - до 370 млрд рублей. По итогам девяти месяцев прибыль увеличилась в семь раз, до 820,9 млрд рублей. Впрочем, значительное увеличение прибыли во многом связано с продажей "Арктик СПГ".

Для внешних рынков негативом стали новости о том, что переговоры США и КНР застопорились, по сообщению агентства Reuters, на фоне требований Трампа увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции до $50 млрд. Тем временем в Великобритании подтвердили, что внеочередные выборы все же состоятся 12 декабря после того, как их одобрил парламент накануне вечером. В еврозоне индекс потребительской и деловой уверенности неожиданно упал до 100,8 пункта в октябре по сравнению с 101,7 пункта в сентябре.

Нефть просела на данных Минэнерго США и опасениях срыва переговоров США и КНР по торговым вопросам. ADP Services сообщила, что в октябре частный сектор американской экономики создал 125 тыс. новых рабочих мест, при прогнозах на уровне 120 тыс. ВВП США в третьем квартале замедлился до 1,9%, хотя ожидалось замедление роста до 1,6%. Возможно, что рост потребления на 2,9% внес основной вклад в достаточно сильный отчет. Однако это не перекрывает то обстоятельство, что рост инвестиций в основной капитал упал до 1,3%.

Относительно сильные статданные по США снижают вероятность агрессивного смягчения денежной политики ФРС. Тем не менее, одно снижение ставки все же может состояться, считает Кочетков.

Главный аналитик Просвязьбанка Богдан Зварич пролагает, что основным поводом к продажам в российских акциях могла послужить нисходящая динамика нефти Brent на фоне публикации отчета Минэнерго США по запасам. При этом динамику западных фондовых площадок можно охарактеризовать, как нейтральную для российских активов. В Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 теряли в пределах 0,1%.

Основным драйвером роста индекса МосБиржи стала динамика бумаг "Газпрома", однако ситуация на рынке может кардинально поменяться уже в четверг вследствие реакции на очередное решение и комментарии по ставке Федрезерва. Если комментарии будут достаточно жесткими, не дающими надежд на продолжение цикла снижения ставки, то по рынкам может прокатиться волна фиксации прибыли по длинным позициям, что приведет к коррекции. Если же рынок получит "голубиные" комментарии, игроки могут начать закладывать в цены активов еще одно снижение ставки на горизонте ближайшего квартала, что поддержит высокорисковые активы и поспособствует выходу индекса МосБиржи на новые исторические максимумы, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" показывают уверенный рост второй день подряд, получая поддержку от новостей о заполнении газом трубопровода "Сила Сибири", а также получением разрешения от Дании на строительство участка "Северного потока-2". С технической точки зрения бумаги "Газпрома" находятся на весьма опасных высотах, наращивать краткосрочные "длинные" позиции уже достаточно рискованно, однако сохранять уже открытые по-прежнему актуально. Ближайшее важное сопротивление расположено на отметке 266 руб. - неспособность его пробоя может привести к откату бумаг в район 256 руб., а далее - к 239-247 руб. Закрепление выше 266 руб. открывает перспективы роста к 277 руб.

В "Сургутнефтегазе", тем временем, заявили, что появившиеся недавно на рынке слухи не имеют отношения к компании, а вся достоверная информация может быть получена с сайта "Сургутнефтегаза" и из официальных источников.

Данные о ВВП США сокращают вероятность еще одного снижения ставки ФРС в декабре, расстраивая игроков на повышение. Дополнительным риском для рынка может стать усиление торговой напряженности ввиду сообщения об отмене саммита АТЭС в Чили в середине ноября, на котором США и Китай планировали подписать первый этап торгового соглашения.

Индексы МосБиржи и РТС нарастили свою краткосрочную перекупленность, что увеличивает потенциал нисходящей коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - 2880-2920 пунктов. Вслед за заседанием ФРС и предполагаемым снижением процентных ставок на 25 базисных пунктов может последовать фиксация прибыли ввиду неопределенности относительно дальнейшей политики регулятора и возможной приостановки ее смягчения. Рекордные максимумы как индекса Мосбиржи, так и американского S&P500 делают дальнейшие покупки на текущих уровнях весьма рискованными, считает Кожуухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста кроме бумаг "Кузбасской топливной компании" стали акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+19,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+9,1%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+5,5%), ПАО "Красноярскэнергосбыт" (MOEX: KRSB) (+5,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,3%).

Подешевели акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-7,2%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-2,5%).

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MRKP) (бренд "Россети Центр и Приволжье", Нижний Новгород) в январе-сентябре 2019 года получило чистую прибыль в размере 5,194 млрд рублей, что на 37,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка от реализации составила 69,573 млрд млн рублей (рост на 1,3%).

Просели также акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-0,8%) на фоне выхода отчета за 9 месяцев: компания получила убыток в размере 27 млн руб. против прибыли в 4,9 млрд руб. годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,012 млрд рублей (из них 10,475 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).