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30 октября 2019 года 19:45

Рубль развернулся вниз к доллару и евро на росте опасений за подписание торгового соглашения между США и Китаем

Москва. 30 октября. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления опасений по поводу подписания торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,22 руб./EUR1, подорожав на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,91 копейки - до 66,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению и слабеет к доллару и евро наряду с другими валютами emerging markets в связи с опасениями участников рынков относительно рисков срыва подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем после того, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти страны приняли решение отказаться от проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Чили Сантьяго 16-17 ноября.

По словам главы чилийского государства, страна не сможет принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов, которые разразились в Чили в последние недели. Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп планировали встретиться 17 ноября, чтобы подписать промежуточную торговую сделку. Лидеры двух стран должны были встретиться сразу после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Чили Сантьяго.

При этом накануне СМИ написали, что есть вероятность, что текст первой фазы торгового соглашения между двумя странами стороны могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер" Алексей Корнилов, доллар развернулся вверх к большинству валют, в том числе emerging markets, включая рубль, после того, как президент Чили сообщил о решении отказаться от проведения саммита АТЭС. "Рынки восприняли это как увеличение риска, так как на этом саммите ожидалось подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Теперь же вопрос даты подписания остается открытым", - отметил Корнилов.

Участники рынка также ждут итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые станут известны вечером. При этом поддержку нацвалюте оказывает небольшая повышательная динамика валют emerging markets, перешедшая к повышению нефть, а также высокий спрос на ОФЗ на традиционном аукционе Минфина.

Подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ, полагает, что Федрезерв вновь уменьшит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта (п.п.). При этом американскому Центробанку предстоит принять сложное решение относительно того, стоит ли давать сигнал о возможной паузе в цикле снижений ставки и, если стоит, то когда, пишет The Wall Street Journal.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

"Главное событие для рынков не только сегодняшнего дня, но и последней пары недель - заседание ФРС. Решение регулятора по ставке будет опубликовано в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК состоится пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла. Рыночная оценка вероятности снижения ставки превышает 90%, при этом никаких комментариев, которые могли бы изменить рыночные ожидания, со стороны представителей ФРС не поступало до начала "недели тишины", поэтому ставка однозначно будет снижена. Само решение не окажет влияние на рынки, так как уже полностью учтено в ценах, все самое интересное ожидает нас в тональности сопроводительного комментария и заявлений Пауэлла. ФРС сегодня снизит ставку третий раз подряд, при этом характеризуя свои действия не как переход к циклу смягчения денежно-кредитной политики, а как локальную корректировку", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Наибольшую интригу в преддверии заседания представляет не столько решение по ставке, сколько риторика Федрезерва в отношении дальнейшей монетарной политики. В ходе последних выступлений представители ФРС в большинстве своем отмечали, что воспринимают текущую тенденцию к снижению ставок как корректировку в середине цикла, и сохранение подобных формулировок может означать уменьшение вероятности продолжения тренда на смягчение. Если же Федрезерв вновь существенно смягчит риторику и инвесторы начнут закладывать ожидания еще одного/нескольких снижений ставки в ближайшие месяцы/кварталы, аппетит к риску может оставаться на сравнительно высоком уровне", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

На среду, 30 октября, Минфин РФ запланировал проведение аукционов по продаже трехлетних ОФЗ серии 24020 в объеме остатков, доступных для размещения, а также шестилетних ОФЗ серии 26229 в объеме 20 млрд рублей. Ведомство разместило бумаги серии 26229 на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 34 млрд 256 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,7 раза. Выручка от аукциона составила 21 млрд 584 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 105,001% от номинала, что соответствует доходности 6,24% годовых.

В свою очередь, средневзвешенная цена ОФЗ серии 24020 составила 100,2501% от номинала. Всего было продано бумаг на общую сумму 33 млрд 335 млн рублей по номиналу при спросе 59 млрд 98 млн рублей по номиналу.

Цены на нефть снижаются после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего на более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 1,01% - до $60,61 за баррель. Фьючерсы на WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,58% - до $54,66 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 октября, выросли на 5,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал увеличение запасов нефти в Штатах за неделю на 2,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей, более высокими темпами, чем предполагали данные Американского института нефти (API). Оценки API, опубликованные накануне, указывали на повышение запасов в Кушинге на 1,22 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остается ОПЕК, трейдеры внимательно оценивают любые сигналы, касающиеся планов организации относительно ограничения добычи нефти в будущем. Накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 октября на 4,14 копейки, до 63,8734 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,12 копейки, до 71,0081 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 2,06 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,8688 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,36 копейки и составил 63,9221 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 634,185 млн, из которых $694,947 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 939,238 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 13,36 копейки по отношению ко вторнику, до 70,9454 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 14,35 копейки и составил 71,0181 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR472,597 млн, из которых EUR103,853 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR368,745 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду по преимуществу остались на предыдущих уровнях. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровне 6,78% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,78% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 6,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению со вторником - 6,86% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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