Евробонды РФ 2-й день подряд не демонстрируют яркой динамики на фоне ожиданий итогов заседания ФРС

Москва. 30 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций не демонстрируют в среду ярко выраженной динамики второй день подряд на фоне слабых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка ожидают объявления итогов октябрьского заседания Федрезерва США, которое состоится в среду вечером. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию понедельника всего на 5 базисных пунктов и составила 114,06% от номинала, что соответствует доходности 2,79% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 4 базисных пункта, составив 100,76% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,62% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 117 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 20 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,88% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,10% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 15 базисных пунктов, до 122,98% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 4,055% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 109,92% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,07% годовых), а с погашением в 2023 году - не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,5% от номинала (доходность - 2,30% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 13 базисных пунктов, подорожав до 118,44% от номинала (доходность опустилась почти на 1 пункт и составила 4,125% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 11 базисных пунктов, до 107,09% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,20% годовых).

"Сегодня, как и накануне, динамика российских еврооблигаций близка к нейтральной. Глобальные инвесторы не предпринимают активных действий в ожидании объявления итогов октябрьского заседания Федрезерва. Некоторое давление на валютные облигации emerging markets оказывают негативные новости из ЮАР, где наблюдается ухудшение экономической ситуации. Но пока не понятно, насколько сильное влияние этот фактор может оказать на российские бумаги. Сегодня значимого влияния на отечественные евробонды эти новости не оказали, но вот валютный рынок уже отреагировал. В частности, мы видим, что рубль в среду немного снизился в основных валютных парах. Его потери, конечно, более скромные, чем у южноафриканского рэнда, упавшего почти на 3%, но тем не менее негативный шлейф все же достал и рубль", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Для российских еврооблигаций большое значение будут иметь итоги сегодняшнего заседания ФРС, а также публикация в пятницу ежемесячных данных по американскому рынку труда. Именно эти события могут определить дальнейшую среднесрочную динамику большинства облигаций развивающихся стран", - считает Пшонковский.