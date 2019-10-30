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Главная / Мнения аналитиков / Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, что позитивно для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
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30 октября 2019 года 18:25
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, что позитивно для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, говорится в комментарии началньика аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Ключевые данные среды по экономике США вышли сильнее прогноза. ВВП США в 3-ем квартале по первой оценке показал рост на 1,9% годовых, ощутимо больше прогноза в 1,6% годовых при росте во 2-ом квартале на 2% годовых. Данные по приросту рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь показали рост на 125 тыс. против прогноза 110 тыс. Возможно, пятничные данные по приросту рабочих мест от Минтруда США также будут выше ожиданий рынка в 85 тыс. В среду пройдет заседание ФРС. Ожидается, что будет принято решение о третьем подряд снижении ставки. Учитывая хорошие данные по экономике США, глава ФРС Джером Пауэлл на сегодняшней пресс-конференции может дать понять, что ФРС дальше возьмет паузу в смягчении монетарной политики. Даже согласно фьючерсам на ставки, вероятность снижения 11 декабря составляет лишь 27%. "Соответственно, даже после трех снижений (включая сегодняшнее) до диапазона 1,5%-1,75%, ставка ФРС останется самой высокой среди развитых стран (исключая Исландию), - указывает Алексей Михеев. - Привлекательность высоких доходностей американских облигаций вместе с ростом тенденций на уход от рисков, которые возникают в силу замедления мировой экономики, дают доллару преимущество на ближайшие месяцы перед большинством других валют. Особенно против евро, поскольку статистика по промышленности еврозоны демонстрирует замедление экономического роста. Так что мы не видим альтернативы скорому возврату пары евро-доллар под отметку 1,10. Вероятно, движение вниз начнется по итогам сегодняшнего заседания ФРС".
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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