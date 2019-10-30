Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям - Julius Baer

Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям, но аналитики Julius Baer по-прежнему предпочитают умеренный кредитный риск, отмечает в своем комментарии руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. По оценкам эксперта, инвесторы (пока что) не получают адекватной компенсации за волатильность долгосрочных долговых бумаг.

"Доходность по эталонным 10-летним казначейским облигациям уже несколько дней колеблется выше 1,8% несмотря на слабость поступающей экономической статистики, - отмечает Маркус Алленшпах. - Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго за сентябрь неожиданно скатился в отрицательную территорию, как и индекс производственной активности от ФРС Далласа за октябрь. Индекс потребительского доверия от Conference Board оказался хуже ожиданий, что вызвало обеспокоенность по поводу снижения спроса в частном секторе перед сезоном покупок".

В итоге, рынок облигаций принимает снижение ключевой ставки ФРС на 0,25% как должное. Однако открытым вопросом для инвесторов в казначейские бумаги США является то, какими комментариями Федеральный комитет по открытым рынкам сопроводит свое решение. "Если регулятор заявит о том, что следующие решения будут зависеть от текущей статистики, мы можем снова увидеть период более высокой волатильности. Необходимо отметить, что замедление экономики США не достигло уровня, угрожающего корпоративным бумагам инвестиционного уровня. В отношении облигаций спекулятивного уровня мы сохраняем предпочтение в пользу эмитентов с рейтингом Ba/BB", - заключсет эксперт Julius Baer.