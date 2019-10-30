.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Заставить расти или снижаться цены на золото, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС США - ИК "ФИНАМ"
.
30 октября 2019 года 17:13
Заставить расти или снижаться цены на золото, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС США - ИК "ФИНАМ"
Фьючерсы на золото продолжают торговаться в диапазоне трёхнедельного "боковика". Заставить расти или снижаться цены на драгоценный металл, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС - любой намек на еще одно снижение ставки в декабре вполне может создать импульс в золоте для прорыва выше 1500 долларов за унцию, отмечает в комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.
.
30 октября 2019 года 19:51
Рынок акций РФ в среду превысил 2910п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома", просел "Сургутнефтегаз"
Москва. 30 октября. Российский рынок акций в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего 2910 пунктов за счет ралли бумаг "Газпрома" к уровням 2008 года на корпоративных новостях, тогда как динамика остальных голубых фишек была смешанной на фоне негативных внешних сигналов в ожидании итогов заседания Федрезерва США, лидерами отката были акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
.30 октября 2019 года 19:45
Рубль развернулся вниз к доллару и евро на росте опасений за подписание торгового соглашения между США и Китаем
Москва. 30 октября. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления опасений по поводу подписания торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.30 октября 2019 года 19:14
Москва. 30 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций не демонстрируют в среду ярко выраженной динамики второй день подряд на фоне слабых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка ожидают объявления итогов октябрьского заседания Федрезерва США, которое состоится в среду вечером. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.30 октября 2019 года 19:02
На валютной секции Московской биржи рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 64 рублей, евро прибавил 0,2%, вплотную... читать дальше
.30 октября 2019 года 18:25
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, что позитивно для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, говорится в комментарии началньика аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Ключевые данные среды по экономике США вышли сильнее прогноза. ВВП США в 3-ем квартале по первой оценке показал рост на 1,9%... читать дальше
.30 октября 2019 года 17:34
Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям - Julius Baer
Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям, но аналитики Julius Baer по-прежнему предпочитают умеренный кредитный риск, отмечает в своем комментарии руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. По оценкам... читать дальше
.30 октября 2019 года 16:47
ынок акций начинал среду довольно слабо, но затем ситуацию вновь исправил "Газпром", который сохраняет лидерство среди лучших дивидендных идей, ликвидируя многолетнюю недооценённость, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В итоге индекс Мосбиржи преодолел... читать дальше
.30 октября 2019 года 16:07
В преддверии заседания ФРС рубль сохраняет спокойствие, курс валюты находится в диапазоне 63,8-63,9 рублей за доллар. Спокойствие является отражением того факта, что рынок в полной мере заложен на снижение ставки на 25 б.п., и альтернативные варианты почти не рассматриваются, говорится в... читать дальше
.30 октября 2019 года 16:00
В то время как рынок алюминия демонстрирует признаки восстановления равновесия, помогая ценам достичь "дна" на текущих уровнях, потенциал роста котировок также должен быть ограниченным, говорится в комментарии Julius Baer. В Китае имеется обилие свободных мощностей, которые с учетом снижающихся... читать дальше
.30 октября 2019 года 15:44
Рубль немного повышается к доллару и евро на фоне небольшого укрепления валют ЕМ и перешедшей к росту нефти
Москва. 30 октября. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения валют ЕМ и перешедшей к росту нефти. читать дальше
.30 октября 2019 года 15:30
Повышение на российском рынке акций во многом происходит благодаря корпоративным историям - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды смогли выйти из "минуса" и зафиксировали новые пики: 2906 пунктов (исторический максимум) и 1435 пунктов (максимум с января 2014 года) соответственно. Повышение на российском рынке акций во многом происходит благодаря корпоративным историям.... читать дальше
.30 октября 2019 года 15:03
ОФЗ локально перепроданы, сильная переоценка произошла слишком быстро, но заметная коррекция маловероятна, говорится в обзоре Райффайзенбанка. На аукционе в среду Минфин решил сместить предложение в среднесрочную дюрацию: 6-летние ОФЗ 26229 и 3-летние ОФЗ 24020 с плавающей ставкой купона, при... читать дальше
.30 октября 2019 года 14:31
В ближайшее время ожидается коррекция акций Газпрома к 230-235 руб. после существенного роста - Промсвязьбанк
Акции Газпрома обновили в среду днем пики июля т.г. и максимумы с августа 2008 года, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Таким образом, до нашей целевой фундаментальной цены в 276 руб./акцию осталось 6%. ближайшее время ждем коррекцию акций после такого эмоционального роста - к 230-235 руб.... читать дальше
.30 октября 2019 года 14:03
Риски инвестирования в субординированные выпуски еврооблигаций МКБ высоки и труднопрогнозируемы - БКС Глобал Маркетс
иски инвестирования в субординированные выпуски еврооблигаций Московского Кредитного Банка высоки и труднопрогнозируемы, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Аналитики инвестбанка не ждут отскока в сбординированных еврооблигациях из-за выкупа или увеличения капитала. Как сообщается в обзоре... читать дальше
.30 октября 2019 года 13:27
(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац) JPMorgan поднял рекомендацию (рейтинг) для акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "нейтрально" до "выше рынка", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 81 рубль за штуку,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.