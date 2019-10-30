Рубль немного повышается к доллару и евро на фоне небольшого укрепления валют ЕМ и перешедшей к росту нефти

Москва. 30 октября. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения валют ЕМ и перешедшей к росту нефти.

Курс доллара США составил 63,83 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,94 руб./EUR1, подешевев на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,38 копейки - до 67,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 октября на 4,14 копейки, до 63,8734 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,12 копейки, до 71,0081 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро днем в среду, однако в целом торги по обеим валютным парам проходят в очень узких диапазонах. Участники рынка ждут итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые станут известны вечером. При этом поддержку нацвалюте оказывает небольшая повышательная динамика валют emerging markets, перешедшая к повышению нефть, а также высокий спрос на ОФЗ при проведении традиционного недельного аукциона Минфина.

Подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ, полагает, что Федрезерв вновь уменьшит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта (п.п.). При этом американскому Центробанку предстоит принять сложное решение относительно того, стоит ли давать сигнал о возможной паузе в цикле снижений ставки и, если стоит, то когда, пишет The Wall Street Journal.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

"Главное событие для рынков не только сегодняшнего дня, но и последней пары недель - заседание ФРС. Решение регулятора по ставке будет опубликовано в 21:00 МСК, а в 21:30 МСК состоится пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла. Рыночная оценка вероятности снижения ставки превышает 90%, при этом никаких комментариев, которые могли бы изменить рыночные ожидания, со стороны представителей ФРС не поступало до начала "недели тишины", поэтому ставка однозначно будет снижена. Само решение не окажет влияние на рынки, так как уже полностью учтено в ценах, все самое интересное ожидает нас в тональности сопроводительного комментария и заявлений Пауэлла. ФРС сегодня снизит ставку третий раз подряд, при этом характеризуя свои действия не как переход к циклу смягчения денежно-кредитной политики, а как локальную корректировку", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Наибольшую интригу в преддверии заседания представляет не столько решение по ставке, сколько риторика Федрезерва в отношении дальнейшей монетарной политики. В ходе последних выступлений представители ФРС в большинстве своем отмечали, что воспринимают текущую тенденцию к снижению ставок как корректировку в середине цикла, и сохранение подобных формулировок может означать уменьшение вероятности продолжения тренда на смягчение. Если же Федрезерв вновь существенно смягчит риторику и инвесторы начнут закладывать ожидания еще одного/нескольких снижений ставки в ближайшие месяцы/кварталы, аппетит к риску может оставаться на сравнительно высоком уровне", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"После выступления главы ФРС США фокус внимания сместится на сделку между США и Китаем. На американской сессии ожидается высокая волатильность по доллару, а значит, и по нефти. Налоговый период завершился, поэтому рубль на время остался без поддержки. Очень важно, где сегодня закроется день. Если рынок закроется выше 64,25 руб./$1, то на следующей неделе нас ожидает усиление восходящей коррекции до 64,50-64,75 руб./$1. Если ниже, то стоит ожидать продолжения консолидации в сложившемся диапазоне около 64 руб./$1", - отмечает аналитик информационно-аналитического центра компании "Альпари" Владислав Антонов.

На среду, 30 октября, Минфин РФ запланировал проведение аукционов по продаже ОФЗ серии 24020 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ серии 26229 в объеме 20 млрд рублей.

Ведомство разместило бумаги шестилетней серии 26229 на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 34 млрд 256 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,7 раза. Выручка от аукциона составила 21 млрд 584 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 105,001% от номинала, что соответствует доходности 6,24% годовых.

Результаты аукциона по размещению трехлетних ОФЗ серии 24020 на момент написания обзора не были известны.

Сдерживающее влияние на рисковые активы, включая валюты ЕМ, оказывают новости относительно торговых переговоров США с Китаем. Накануне СМИ написали, что есть вероятность, что текст первой фазы торгового соглашения между двумя странами стороны могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. В частности, регулятор может запретить закупать оборудование китайских компаний фирмам, получающим федеральные субсидии.

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому повышению днем в среду после снижения, вызванного данными Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,33% - до $61,43 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,14%, до $55,12 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд. Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду по преимуществу остались на предыдущих уровнях. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровне 6,78% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,78% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 6,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению со вторником - 6,86% годовых.