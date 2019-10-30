Рубль сохраняет спокойствие - БКС

В преддверии заседания ФРС рубль сохраняет спокойствие, курс валюты находится в диапазоне 63,8-63,9 рублей за доллар. Спокойствие является отражением того факта, что рынок в полной мере заложен на снижение ставки на 25 б.п., и альтернативные варианты почти не рассматриваются, говорится в комментарии "БКС Премьер".

В данный момент существенная часть инвесторов не будет удивлена, если ФРС после снижения ставки в среду заявит о взятии паузы в монетарном смягчении. "Мы считаем, что такого рода заявление может быть подано под разными "соусами". Рыночное спокойствие сейчас имеет весьма хрупкий характер, а любая жесткость монетарных властей (даже обоснованная) может привести к повышению тревожности и умеренным распродажам риска. По нашим оценкам, оптимальной для рынка риторикой могут стать заявления следующего вида: "монетарные власти сохраняют полную готовность к масштабной поддержке рынков, а временная пауза нужна для оценки правильного инструментария такой поддержки". Другими словами, если пауза в снижении ставок будет преподнесена как временная мера (рынкам нужно убедиться, что цикл снижения ставок в мире будет продолжаться), то условное спокойствие, вероятно, останется в рыночных настроениях.

Заметим, что для участников рынка сейчас крайне важным является наличие возможности рассчитывать на то, что Центробанки будут придерживаться вектора смягчения, а "сюрпризы" в виде резкого изменения взглядов (например, как в конце 2018 и начале 2019 года со стороны ФРС) останутся в прошлом", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

В рамках сценария, при котором Федрезерв снизит ставку и откажется от заявлений о "жесткой" паузе в смягчении своей политики, рынки смогут продолжить свой рост. В этом случае концентрация внимания снова переместится в торговую плоскость, где рыночный оптимизм, возможно, смогут поддержать шаги к условному компромиссу США и Китая. "Ожидаем, что заседание Федрезерва определит курс рубля до конца недели в диапазоне 64-64,5 за доллар", - указывает А. Покатович.

"Мы видим определенную вероятность реализации двух альтернативных сценариев. В первом случае ФРС после снижения ставки выступит с "мягкими" заявления в отношении дальнейшего снижения ставок. Если после таких заявлений рыночные ожидания еще одного снижения ставки ФРС в декабре повысятся, то рисковые активы могут получить более существенный импульс для роста. На этом фоне рубль может попытаться реализовать временное укрепление к уровням 62,8-63,5 за доллар, - указывает специалист "БКС Премьер". - Второй альтернативный сценарий предполагает повышенную жесткость в заявлениях Федрезерва. Такая риторика может подорвать оптимизм инвесторов в отношении ожидаемой монетарной поддержки рынков. В этом случае курс рубля, по нашим прогнозам, двинется в диапазон 64,4-65 за доллар в перспективе ближайших дней".