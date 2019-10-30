Цены на алюминий растут на фоне падения китайского экспорта - Julius Baer

В то время как рынок алюминия демонстрирует признаки восстановления равновесия, помогая ценам достичь "дна" на текущих уровнях, потенциал роста котировок также должен быть ограниченным, говорится в комментарии Julius Baer. В Китае имеется обилие свободных мощностей, которые с учетом снижающихся издержек, вероятно, снова будут запущены в работу, как только цены достигнут определенного уровня.

Рынок алюминия демонстрирует признаки восстановления равновесия на фоне сентябрьского падения китайского экспорта до самого низкого уровня за полтора года из-за замедления внутреннего производства. "В то время как котировки должны достичь "дна" у текущих значений, потенциал роста будет ограничиваться высоким объемом резервных мощностей в Китае. Мы придерживаемся нейтрального взгляда на алюминий", - указывает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Рынки промышленных металлов всегда пристально следят за ежемесячной торговой статистикой из Китая, в первую очередь для оценки спроса в стране, на которую приходится более половины мирового потребления металлов. Что касается алюминия, ситуация немного отличается, поскольку на КНР приходится более половины мирового производства, и он является крупнейшим экспортером этого металла в мире. Экспорт алюминиевой продукции и необработанного металла в сентябре упал примерно на 15% в годовом исчислении, достигнув самого низкого уровня за полтора года. На этих новостях цены выросли на 1,3%, но все еще держатся в "боковом" тренде около многолетних минимумов.

"По нашим оценкам, падение экспорта связано не столько с внешнеторговой напряженность или более слабым ростом мировой экономики, сколько с замедлением производства металла в самом Китае, которое уже привело к сокращению внутренних запасов. Это спровоцировало рост внутренних цен по сравнению с мировыми и удерживает производителей от экспорта металла за границу. В то время как рынок алюминия демонстрирует признаки восстановления равновесия, помогая ценам достичь "дна" на текущих уровнях, потенциал роста котировок также должен быть ограниченным. В Китае имеется обилие свободных мощностей, которые с учетом снижающихся издержек, вероятно, снова будут запущены в работу, как только цены достигнут определенного уровня. В итоге ответная реакция со стороны предложения поддержит баланс на рынке", - отмечает Карстен Менке.