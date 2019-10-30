JPMorgan поднял рейтинг акций АЛРОСА до "выше рынка"

(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац)

JPMorgan поднял рекомендацию (рейтинг) для акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "нейтрально" до "выше рынка", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 81 рубль за штуку, что предполагает 13%-ный потенциал роста котировок с текущих уровней.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 85,96 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Рыночная стоимость акций "АЛРОСА" в настоящее время составляет порядка 71,7 рубля за штуку.