.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, "Газпром" рвется вверх и лидирует в росте КТК
.
ГЛАВНОЕ
Прогноз по росту доходов россиян в 0,1% в 2019 году сохраняется
Прогноз по темпам роста реальных доходов населения РФ за 2019 год пока не будет пересматриваться, несмотря на высокий результат 3-го квартала. Квартальные данные по доходам волатильны, отметил Орешкин
 
Минэкономразвития представит план ускоренной приватизации
Минэкономразвития РФ до конца года представит план ускоренной приватизации, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин. "Будем работать, мы свои предложения дополнительные (по приватизации) представим до конца года", - сказал Орешкин,...
 
Минфин против введения налоговых послаблений для благотворителей
Финальную версию Концепции развития благотворительности до 2025 года Минэкономразвития повторно внесло в правительство в октябре. В нее не вошли положения, которые касаются снижения налога на прибыль для социально-ориентированных НКО, а также того,...
 
Рынок доставки готовой еды растет беспрецедентными темпами
Новый для России рынок доставки готовой еды растет беспрецедентными темпами - за этот год он удвоится, обогнав рост экономики в целом почти в сто раз. По итогам 2019 года этот рынок может занять до 9% в обороте общепита. Его емкость Ассоциация...
 
30 октября 2019 года 11:51

Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, "Газпром" рвется вверх и лидирует в росте КТК

Москва. 30 октября. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел вслед за мировыми площадками в преддверии итогов заседания Федрезерва США; однако акции "Газпрома" после короткой коррекции возобновили подъем, поддерживая индексы, и выстрелили на 40% акции "Кузбасской топливной компании" на новостях об оферте миноритариям по цене выше рынка.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2883,87 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1422,96 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,1%.

Доллар стоит 63,85 рубля (-0,11 рубля).

Просели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Газпрома" (+0,4%, до 254,16 рубля - максимум с начала июля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%).

Акции "Кузбасской топливной компании" подскочили до 181,2 рубля (+40%) при объеме торгов 57,784 млн рублей.

Группа "Сафмар" приобрела долю в "Кузбасской топливной компании", которая находилась под управлением Prosperity Capital Management, и теперь выставит оферту миноритариям по цене этой сделки.

Сделка по приобретению Kilton Overseas Limited 27,24% КТК закрыта 18 октября, говорится в сообщении Prosperity. Ее сумма составила $82,9 млн, цена одной акции в рублевом эквиваленте - 196,27 руб. Теперь структура "Сафмара" в соответствии с российским законодательством выставит оферту миноритариям КТК по этой цене, сообщил Prosperity.

В США индексы во вторник снизились, участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных компаний, а также ожидали итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и наблюдали за новостями о торговых переговорах между США и Китаем.

По данным FactSet, результаты 78% компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков. Некоторую поддержку рынку во вторник оказали акции сектора здравоохранения и финансового сектора, тогда как акции технологических компаний оказали давление на индексы.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), слабо "минусуют" Европа (DAX, FTSE теряют в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,04%).

Решение Федрезерва станет известно в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Также инвесторы следят за развитием торговых переговоров США с Китаем. Накануне СМИ написали, что есть вероятность, что текст первой фазы торгового соглашения между двумя странами могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. В частности, регулятор может запретить закупать оборудование китайских компаний фирмам, получающим федеральные субсидии.

Нефть утром в среду также корректируется вниз на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 29 октября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,14 за баррель (-0,2% и +0,03% накануне), декабрьская цена WTI - $55,37 за баррель (-0,3% и -0,5% во вторник).

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд.

Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций утром просел, но пока можно говорить лишь о техническом откате из района рекордных уровней. В целом рынок выглядит уверенно, акции "Газпрома" после локальной коррекции возобновили подъем с прицелом на июльские максимумы. Оферта КТК была вполне ожидаемой, цена выкупа составит 196,27 руб. за акцию, что в 1,5 раза больше цены закрытия вторника. Нефть Brent остается выше $61 за баррель.

В среду будет много важных событий, в основном в США, где выйдут данные по ВВП, ключевой ставке ФРС, отчитаются за третий квартал Apple и Facebook.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в преддверии итогов заседания ФРС волатильность финансовых рынков может вырасти.

Российский рынок акций пока не решается штурмовать поддержку 2850 пунктов по индексу МосБиржи, такая картина говорит о силе восходящего тренда, первой целью роста является отметка 2900 пунктов. Пока же "быки" взяли паузу из-за ухудшения внешнего фона.

Базовым сценарием для ФРС является снижение ставки на 0,25 п.п., но основной интерес вызовут комментарии американского регулятора. Есть мнение, что ФРС даст прозрачный намек на то, что до конца года больше не будет снижать ставку. Но и это не станет сильным негативом, поскольку "накачка" финансовой системы ликвидностью сейчас происходит за счет выкупа "коротких" бумаг и операций РЕПО.

Акции "Газпрома" являются одними из самых перспективных с целью до конца года. Бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Норникеля" неоднократно переписывали исторические максимумы, теперь может прийти очередь "Газпрома", который может превысить 300 рублей за акцию к новому году, особенно если будет реальный прогресс в переговорах с Украиной.

Рынок нефти ожидает данных по запасам в США. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 0,5 млн баррелей, Американский институт нефти накануне сообщил об увеличении на 0,6 млн. Если статистика от Минэнерго США покажет снижение запасов и ФРС не преподнесет сюрпризов, то нефть Brent снова попытается протестировать отметку $62 за баррель. В случае же закрепления выше, начнется движение с целью чуть выше $64 за баррель. Сильной поддержкой для нефти выступает отметка $60, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции "Газпрома" отыгрывают корпоративные новости - концерн объявил о заполнении газом магистрального трубопровода "Сила Сибири". По сути, в течение полугода газовая компания завершит ввод в эксплуатацию трех своих главных проектов последних лет, что позволит увеличить поставки в дальнее зарубежье в полтора раза. Однако самым важным является то, что начнут сокращаться инвестиционные расходы, что неминуемо приведет к увеличению дивидендных выплат до 25-35 рублей на акцию в течение двух лет.

От ФРС ждут снижения ставки, но на этом американский регулятор может ограничиться. Прогресс переговоров США и КНР позволяет рассчитывать на то, что экономическая ситуация в мире, если не начнет улучшаться, то, как минимум, перестанет ухудшаться. Соответственно, ФРС может взять паузу, чтобы изучить влияние уже принятых мер. Вероятность снижения ставки на текущем заседании рынок оценивает в 94%. Однако дальнейшие оценки уже не столь очевидны, отмечает Кочетков.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, основной интригой является риторика ФРС в отношении дальнейшей динамики ставок.

Ожидаемое снижение ставки станет третьим в мини-цикле (именно столько шагов потребовалось ФРС в 1995 и 1998 годах, для поддержки экономики и продления экономического цикла). В ходе своих недавних выступлений представители ФРС в большинстве своем отмечали, что воспринимают текущую тенденцию к снижению ставок как корректировку в середине цикла, и сохранение подобных формулировок может означать уменьшение вероятности продолжения тренда на смягчение. Если же Федрезерв вновь существенно смягчит риторику и инвесторы начнут закладывать ожидания еще одного/нескольких снижений ставки в ближайшие месяцы/кварталы, аппетит к риску может оставаться на сравнительно высоком уровне.

Из других событий на рынках интерес представляют вопросы Brexit, торговых отношений США-Китай и продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах. В Великобритании Палата общин утвердила законопроект, позволяющий провести досрочные выборы 12 декабря (теперь документ должен быть одобрен Палатой лордов). В вопросе США-Китай есть новые заявления официальных лиц - агентство Рейтер заявило, что представитель администрации президента США допускает, что подписание соглашения между странами может не состояться на саммите АТЭС в Чили в середине ноября, но это не будет означать провал переговоров, а всего лишь станет свидетельством необходимости чуть больше времени.

На рынке акций РФ в базовом сценарии ожидается консолидация индекса МосБиржи под отметкой 2900 пунктов, а дальнейшая динамика во многом будет зависеть от общего риск-аппетита на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС, отмечает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции банк "Приморье" (MOEX: PRMB) (-5%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,9%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1%).

Подорожали кроме КТК бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+28,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+4,7%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+2,5%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,3%), акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,234 млрд рублей (из них 2,091 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).

MOEX$#&: AFKS, ALRS, BANE, FEES, GAZP, GMKN, GTRK, KBTK, LKOH, LSNG, MAGN, MOEX, MRKU, MRKV, MTLR, MTSS, NKSH, NLMK, NVTK, PAZA, PLZL, POLY, PRMB, PSKB, QIWI, RASP, ROLO, ROSN, RSTI, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TUCH

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 октября 2019 года 19:51
Рынок акций РФ в среду превысил 2910п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома", просел "Сургутнефтегаз"
Москва. 30 октября. Российский рынок акций в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего 2910 пунктов за счет ралли бумаг "Газпрома" к уровням 2008 года на корпоративных новостях, тогда как динамика остальных голубых фишек была смешанной на фоне негативных внешних сигналов в ожидании итогов заседания Федрезерва США, лидерами отката были акции "Сургутнефтегаза".    читать дальше
.
30 октября 2019 года 19:45
Рубль развернулся вниз к доллару и евро на росте опасений за подписание торгового соглашения между США и Китаем
Москва. 30 октября. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления опасений по поводу подписания торгового соглашения между США и Китаем.    читать дальше
.
30 октября 2019 года 19:14
Евробонды РФ 2-й день подряд не демонстрируют яркой динамики на фоне ожиданий итогов заседания ФРС
Москва. 30 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций не демонстрируют в среду ярко выраженной динамики второй день подряд на фоне слабых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка ожидают объявления итогов октябрьского заседания Федрезерва США, которое состоится в среду вечером. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.    читать дальше
.
30 октября 2019 года 19:02
В среду рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам - Промсвязьбанк
На валютной секции Московской биржи рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 64 рублей, евро прибавил 0,2%, вплотную...    читать дальше
.
30 октября 2019 года 18:25
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, что позитивно для доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
Хорошие данные из США позволят ФРС сделать паузу в цикле снижения ставки, говорится в комментарии началньика аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Ключевые данные среды по экономике США вышли сильнее прогноза. ВВП США в 3-ем квартале по первой оценке показал рост на 1,9%...    читать дальше
.
30 октября 2019 года 17:34
Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям - Julius Baer
Доходности долгосрочных казначейских облигаций США приближаются к справедливым значениям, но аналитики Julius Baer по-прежнему предпочитают умеренный кредитный риск, отмечает в своем комментарии руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. По оценкам...    читать дальше
.
30 октября 2019 года 17:13
Заставить расти или снижаться цены на золото, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС США - ИК "ФИНАМ"
Фьючерсы на золото продолжают торговаться в диапазоне трёхнедельного "боковика". Заставить расти или снижаться цены на драгоценный металл, вероятно, сможет тональность выступления главы ФРС - любой намек на еще одно снижение ставки в декабре вполне может создать импульс в золоте для прорыва выше...    читать дальше
.
30 октября 2019 года 16:47
Вновь главную роль играют акции "Газпрома" - "Открытие Брокер"
ынок акций начинал среду довольно слабо, но затем ситуацию вновь исправил "Газпром", который сохраняет лидерство среди лучших дивидендных идей, ликвидируя многолетнюю недооценённость, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В итоге индекс Мосбиржи преодолел...    читать дальше
.
30 октября 2019 года 16:07
Рубль сохраняет спокойствие - БКС
В преддверии заседания ФРС рубль сохраняет спокойствие, курс валюты находится в диапазоне 63,8-63,9 рублей за доллар. Спокойствие является отражением того факта, что рынок в полной мере заложен на снижение ставки на 25 б.п., и альтернативные варианты почти не рассматриваются, говорится в...    читать дальше
.
30 октября 2019 года 16:00
Цены на алюминий растут на фоне падения китайского экспорта - Julius Baer
В то время как рынок алюминия демонстрирует признаки восстановления равновесия, помогая ценам достичь "дна" на текущих уровнях, потенциал роста котировок также должен быть ограниченным, говорится в комментарии Julius Baer. В Китае имеется обилие свободных мощностей, которые с учетом снижающихся...    читать дальше
.
30 октября 2019 года 15:44
Рубль немного повышается к доллару и евро на фоне небольшого укрепления валют ЕМ и перешедшей к росту нефти
Москва. 30 октября. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения валют ЕМ и перешедшей к росту нефти.    читать дальше
.
30 октября 2019 года 15:30
Повышение на российском рынке акций во многом происходит благодаря корпоративным историям - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды смогли выйти из "минуса" и зафиксировали новые пики: 2906 пунктов (исторический максимум) и 1435 пунктов (максимум с января 2014 года) соответственно. Повышение на российском рынке акций во многом происходит благодаря корпоративным историям....    читать дальше
.
30 октября 2019 года 15:03
ОФЗ локально перепроданы, но заметная коррекция маловероятна - Райффайзенбанк
ОФЗ локально перепроданы, сильная переоценка произошла слишком быстро, но заметная коррекция маловероятна, говорится в обзоре Райффайзенбанка. На аукционе в среду Минфин решил сместить предложение в среднесрочную дюрацию: 6-летние ОФЗ 26229 и 3-летние ОФЗ 24020 с плавающей ставкой купона, при...    читать дальше
.
30 октября 2019 года 14:31
В ближайшее время ожидается коррекция акций Газпрома к 230-235 руб. после существенного роста - Промсвязьбанк
Акции Газпрома обновили в среду днем пики июля т.г. и максимумы с августа 2008 года, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Таким образом, до нашей целевой фундаментальной цены в 276 руб./акцию осталось 6%. ближайшее время ждем коррекцию акций после такого эмоционального роста - к 230-235 руб....    читать дальше
.
30 октября 2019 года 14:03
Риски инвестирования в субординированные выпуски еврооблигаций МКБ высоки и труднопрогнозируемы - БКС Глобал Маркетс
иски инвестирования в субординированные выпуски еврооблигаций Московского Кредитного Банка высоки и труднопрогнозируемы, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Аналитики инвестбанка не ждут отскока в сбординированных еврооблигациях из-за выкупа или увеличения капитала. Как сообщается в обзоре...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.