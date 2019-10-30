Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, "Газпром" рвется вверх и лидирует в росте КТК

Москва. 30 октября. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел вслед за мировыми площадками в преддверии итогов заседания Федрезерва США; однако акции "Газпрома" после короткой коррекции возобновили подъем, поддерживая индексы, и выстрелили на 40% акции "Кузбасской топливной компании" на новостях об оферте миноритариям по цене выше рынка.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2883,87 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1422,96 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,1%.

Доллар стоит 63,85 рубля (-0,11 рубля).

Просели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Газпрома" (+0,4%, до 254,16 рубля - максимум с начала июля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%).

Акции "Кузбасской топливной компании" подскочили до 181,2 рубля (+40%) при объеме торгов 57,784 млн рублей.

Группа "Сафмар" приобрела долю в "Кузбасской топливной компании", которая находилась под управлением Prosperity Capital Management, и теперь выставит оферту миноритариям по цене этой сделки.

Сделка по приобретению Kilton Overseas Limited 27,24% КТК закрыта 18 октября, говорится в сообщении Prosperity. Ее сумма составила $82,9 млн, цена одной акции в рублевом эквиваленте - 196,27 руб. Теперь структура "Сафмара" в соответствии с российским законодательством выставит оферту миноритариям КТК по этой цене, сообщил Prosperity.

В США индексы во вторник снизились, участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных компаний, а также ожидали итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и наблюдали за новостями о торговых переговорах между США и Китаем.

По данным FactSet, результаты 78% компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков. Некоторую поддержку рынку во вторник оказали акции сектора здравоохранения и финансового сектора, тогда как акции технологических компаний оказали давление на индексы.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), слабо "минусуют" Европа (DAX, FTSE теряют в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,04%).

Решение Федрезерва станет известно в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Также инвесторы следят за развитием торговых переговоров США с Китаем. Накануне СМИ написали, что есть вероятность, что текст первой фазы торгового соглашения между двумя странами могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. В частности, регулятор может запретить закупать оборудование китайских компаний фирмам, получающим федеральные субсидии.

Нефть утром в среду также корректируется вниз на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 29 октября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,14 за баррель (-0,2% и +0,03% накануне), декабрьская цена WTI - $55,37 за баррель (-0,3% и -0,5% во вторник).

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд.

Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций утром просел, но пока можно говорить лишь о техническом откате из района рекордных уровней. В целом рынок выглядит уверенно, акции "Газпрома" после локальной коррекции возобновили подъем с прицелом на июльские максимумы. Оферта КТК была вполне ожидаемой, цена выкупа составит 196,27 руб. за акцию, что в 1,5 раза больше цены закрытия вторника. Нефть Brent остается выше $61 за баррель.

В среду будет много важных событий, в основном в США, где выйдут данные по ВВП, ключевой ставке ФРС, отчитаются за третий квартал Apple и Facebook.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в преддверии итогов заседания ФРС волатильность финансовых рынков может вырасти.

Российский рынок акций пока не решается штурмовать поддержку 2850 пунктов по индексу МосБиржи, такая картина говорит о силе восходящего тренда, первой целью роста является отметка 2900 пунктов. Пока же "быки" взяли паузу из-за ухудшения внешнего фона.

Базовым сценарием для ФРС является снижение ставки на 0,25 п.п., но основной интерес вызовут комментарии американского регулятора. Есть мнение, что ФРС даст прозрачный намек на то, что до конца года больше не будет снижать ставку. Но и это не станет сильным негативом, поскольку "накачка" финансовой системы ликвидностью сейчас происходит за счет выкупа "коротких" бумаг и операций РЕПО.

Акции "Газпрома" являются одними из самых перспективных с целью до конца года. Бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Норникеля" неоднократно переписывали исторические максимумы, теперь может прийти очередь "Газпрома", который может превысить 300 рублей за акцию к новому году, особенно если будет реальный прогресс в переговорах с Украиной.

Рынок нефти ожидает данных по запасам в США. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 0,5 млн баррелей, Американский институт нефти накануне сообщил об увеличении на 0,6 млн. Если статистика от Минэнерго США покажет снижение запасов и ФРС не преподнесет сюрпризов, то нефть Brent снова попытается протестировать отметку $62 за баррель. В случае же закрепления выше, начнется движение с целью чуть выше $64 за баррель. Сильной поддержкой для нефти выступает отметка $60, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, акции "Газпрома" отыгрывают корпоративные новости - концерн объявил о заполнении газом магистрального трубопровода "Сила Сибири". По сути, в течение полугода газовая компания завершит ввод в эксплуатацию трех своих главных проектов последних лет, что позволит увеличить поставки в дальнее зарубежье в полтора раза. Однако самым важным является то, что начнут сокращаться инвестиционные расходы, что неминуемо приведет к увеличению дивидендных выплат до 25-35 рублей на акцию в течение двух лет.

От ФРС ждут снижения ставки, но на этом американский регулятор может ограничиться. Прогресс переговоров США и КНР позволяет рассчитывать на то, что экономическая ситуация в мире, если не начнет улучшаться, то, как минимум, перестанет ухудшаться. Соответственно, ФРС может взять паузу, чтобы изучить влияние уже принятых мер. Вероятность снижения ставки на текущем заседании рынок оценивает в 94%. Однако дальнейшие оценки уже не столь очевидны, отмечает Кочетков.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, основной интригой является риторика ФРС в отношении дальнейшей динамики ставок.

Ожидаемое снижение ставки станет третьим в мини-цикле (именно столько шагов потребовалось ФРС в 1995 и 1998 годах, для поддержки экономики и продления экономического цикла). В ходе своих недавних выступлений представители ФРС в большинстве своем отмечали, что воспринимают текущую тенденцию к снижению ставок как корректировку в середине цикла, и сохранение подобных формулировок может означать уменьшение вероятности продолжения тренда на смягчение. Если же Федрезерв вновь существенно смягчит риторику и инвесторы начнут закладывать ожидания еще одного/нескольких снижений ставки в ближайшие месяцы/кварталы, аппетит к риску может оставаться на сравнительно высоком уровне.

Из других событий на рынках интерес представляют вопросы Brexit, торговых отношений США-Китай и продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах. В Великобритании Палата общин утвердила законопроект, позволяющий провести досрочные выборы 12 декабря (теперь документ должен быть одобрен Палатой лордов). В вопросе США-Китай есть новые заявления официальных лиц - агентство Рейтер заявило, что представитель администрации президента США допускает, что подписание соглашения между странами может не состояться на саммите АТЭС в Чили в середине ноября, но это не будет означать провал переговоров, а всего лишь станет свидетельством необходимости чуть больше времени.

На рынке акций РФ в базовом сценарии ожидается консолидация индекса МосБиржи под отметкой 2900 пунктов, а дальнейшая динамика во многом будет зависеть от общего риск-аппетита на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС, отмечает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции банк "Приморье" (MOEX: PRMB) (-5%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,9%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1%).

Подорожали кроме КТК бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+28,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+4,7%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+2,5%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,3%), акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,234 млрд рублей (из них 2,091 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP)).

MOEX$#&: AFKS, ALRS, BANE, FEES, GAZP, GMKN, GTRK, KBTK, LKOH, LSNG, MAGN, MOEX, MRKU, MRKV, MTLR, MTSS, NKSH, NLMK, NVTK, PAZA, PLZL, POLY, PRMB, PSKB, QIWI, RASP, ROLO, ROSN, RSTI, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TUCH