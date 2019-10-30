Новый график опорных заседаний по ДКП на 2020г, по сути, делает декабрьское заседание неопорным - "ВТБ Капитал"

Новый график опорных заседаний совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП) на 2020 год делает ближайшее декабрьское заседание по ставке практически неопорным, говорится в обзоре экономистов "ВТБ Капитала" Александра Исакова, Петра Гришина и Екатерины Ураковой.

"Декабрьское заседание Банка России, по сути, становится практически неопорным, учитывая, как мало времени остается до следующего опорного заседания и связанной с ним публикации обновленных прогнозов", - пишут эксперты.

По мнению экон омистов "ВТБ Капитала", в определенной степени такое смещение графика освобождает Банк России от необходимости менять ключевую ставку в декабре 2019 года. Если месячная инфляция в ноябре и декабре будет в пределах 0,3-0,4%, то на декабрьском заседании регулятор может оставить ставку на прежнем уровне в 6,5%, считают они.

Как сообщалось, ЦБ РФ обновил график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2020 год.

Всего планируется провести восемь заседаний совета директоров по денежно-кредитной политике: 7 февраля (опорное), 20 марта, 24 апреля (опорное), 19 июня, 24 июля (опорное), 18 сентября, 23 октября (опорное) и 18 декабря.

Таким образом, перенесены заседания с 31 июля на 24 июля и с 30 октября на 23 октября. Также изменен график опорных заседаний - ранее их предполагалось провести 20 марта, 19 июня, 18 сентября и 18 декабря.

Опорные заседания будут сопровождаться пресс-конференцией председателя Банка России, в пресс-релиз по ключевой ставке будет включена таблица с обновленным среднесрочным прогнозом.