Заседание ФРС и нарастание давления на валютный рынок удержат покупателей на аукционе ОФЗ от "агрессивных" заявок - Росбанк

После решения Банка России снизить ключевую ставку на 50 бп на долговом рынке наметилась консолидация, сообщается в комментарии Росбанка. С пятницы доходности вдоль кривой снизились незначительно, на 1-3 бп. Однако заседание ФРС в среду и нарастание давления на валютный рынок (USD/RUB 63,95, +0.3%), по мнению аналитиков банка.,могут сохранить интригу и удержать покупателей от "агрессивных" заявок. Это вряд ли помешает разместить полный объем в бумаге с фиксированной доходностью (20 млрд руб.) и 10-15 млрд руб. ОФЗ с привязкой к Ruonia, но и дисконт в доходностях может испариться.

Эксперты Росбанка напоминают, что Минфин принял решение провести сегодня два аукциона: на первом будет предложено 20 млрд серии 26229 (нояб.25, доходность 6,2%), а на втором - серия 24020 (июл.22) с выплатами привязанными к RUONIA. Предложение бумаги на средней части кривой выглядит вполне логично, на взгляд аналитиков банка, и соответствует программе заимствования. ОФЗ-ПД со сроком погашения 5-10 лет не участвовали в аукционах с 25 сентября, тогда как Минфин концентрировал усилия на дальнем конце кривой. С начала квартала уже размещено 123 млрд руб. ОФЗ со сроком погашения более 10 лет, что составляет 77% необходимого объема.