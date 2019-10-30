30 октября 2019 года 10:00
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в среду предпочтет консолидацию у отметки 2900
В среду аналитики рассчитывают на консолидацию российского рынка акций после роста накануне. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от общего "риск-аппетита" на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций так и не решился "штурмовать" поддержку на уровне 2850 пунктов по индексу Мосбиржи и отскочил во вторник от них, прибавив за день чуть более процента. Такая картина говорит о силе восходящего тренда, первой целью роста является отметка 2900 пунктов. Однако в среду, по крайней мере, в первой половине дня, пыл "быков" может ослабнуть. Внешний фон не дает с утра поддержки: американские фьючерсы слабо снижаются, но зато на 0,7% падает нефть, которая находится вблизи отметки 61 доллар за баррель.".
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги вторника ростом на 1% по индексу Мосбиржи. В среду в базовом сценарии ожидается консолидация индекса под отметкой 2900 пунктов, а дальнейшая динамика во многом будет зависеть от общего "риск-аппетита" на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС ".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным понижением около 0,2%, вблизи отметки 2880 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2870, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока выглядит не столь плохо, чтобы стимулировать активные распродажи в российских акциях. Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Однако их значимость отойдет на второй план в связи с ожиданиями вечернего решения по размеру процентной ставки ФРС".
ITI Capital: "Мы считаем, что российский рынок акций откроется небольшим ростом. На наш взгляд, стоит обратить внимание на акции Лукойла, которые на этой неделе потеряли 6%".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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30 октября 2019 года 19:51
Москва. 30 октября. Российский рынок акций в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего 2910 пунктов за счет ралли бумаг "Газпрома" к уровням 2008 года на корпоративных новостях, тогда как динамика остальных голубых фишек была смешанной на фоне негативных внешних сигналов в ожидании итогов заседания Федрезерва США, лидерами отката были акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
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30 октября 2019 года 16:47
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В преддверии заседания ФРС рубль сохраняет спокойствие, курс валюты находится в диапазоне 63,8-63,9 рублей за доллар. Спокойствие является отражением того факта, что рынок в полной мере заложен на снижение ставки на 25 б.п., и альтернативные варианты почти не рассматриваются, говорится в... читать дальше
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В то время как рынок алюминия демонстрирует признаки восстановления равновесия, помогая ценам достичь "дна" на текущих уровнях, потенциал роста котировок также должен быть ограниченным, говорится в комментарии Julius Baer. В Китае имеется обилие свободных мощностей, которые с учетом снижающихся... читать дальше
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Как сообщается в обзоре... читать дальше
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