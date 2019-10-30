Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в среду предпочтет консолидацию у отметки 2900

В среду аналитики рассчитывают на консолидацию российского рынка акций после роста накануне. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от общего "риск-аппетита" на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций так и не решился "штурмовать" поддержку на уровне 2850 пунктов по индексу Мосбиржи и отскочил во вторник от них, прибавив за день чуть более процента. Такая картина говорит о силе восходящего тренда, первой целью роста является отметка 2900 пунктов. Однако в среду, по крайней мере, в первой половине дня, пыл "быков" может ослабнуть. Внешний фон не дает с утра поддержки: американские фьючерсы слабо снижаются, но зато на 0,7% падает нефть, которая находится вблизи отметки 61 доллар за баррель.".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги вторника ростом на 1% по индексу Мосбиржи. В среду в базовом сценарии ожидается консолидация индекса под отметкой 2900 пунктов, а дальнейшая динамика во многом будет зависеть от общего "риск-аппетита" на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС ".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным понижением около 0,2%, вблизи отметки 2880 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2870, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока выглядит не столь плохо, чтобы стимулировать активные распродажи в российских акциях. Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Однако их значимость отойдет на второй план в связи с ожиданиями вечернего решения по размеру процентной ставки ФРС".

ITI Capital: "Мы считаем, что российский рынок акций откроется небольшим ростом. На наш взгляд, стоит обратить внимание на акции Лукойла, которые на этой неделе потеряли 6%".