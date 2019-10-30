Индекс Мосбиржи начнет торги среды со сдержанного понижения - ИК "Алго Капитал"

С учетом слабого закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное, это создает условия открытия индекса Мосбиржи со сдержанным понижением, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

В среду утром фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото почти не изменили своей стоимости. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,4%. Японский Nikkei225 просел на 0,6%.

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным понижением около 0,2%, вблизи отметки 2880 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2870, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока выглядит не столь плохо, чтобы стимулировать активные распродажи в российских акциях", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Однако их значимость отойдет на второй план в связи с ожиданиями вечернего решения по размеру процентной ставки ФРС, однако участникам локальных торгов не стоит игнорировать выход еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск).