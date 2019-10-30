Пыл фондовых "быков" может ослабнуть - Алор Брокер

В среду пыл фондовых "быков" может ослабнуть, скорее всего, рынки возьмут небольшую паузу в росте, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций так и не решился "штурмовать" поддержку на уровне 2850 пунктов по индексу Мосбиржи и отскочил во вторник от них, прибавив за день чуть более процента. Такая картина говорит о силе восходящего тренда, первой целью роста является отметка 2900 пунктов.

Однако в среду, по крайней мере в первой половине дня, пыл "быков" может ослабнуть, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Внешний фон не дает с утра поддержки: американские фьючерсы слабо снижаются, но зато на 0,7% падает нефть, которая находится вблизи отметки 61 доллар за баррель.

"Скорее всего, в преддверии объявления итогов заседания ФРС США рынки возьмут небольшую паузу в росте. Базовым сценарием является снижение ставки на 0,25 п.п. Но основной интерес вызовут дальнейшие комментарии американского регулятора. Есть мнение, что ФРС даст прозрачный намек на то, что до конца года больше не будет снижать ставку. Но и это не станет сильным негативом, поскольку накачка финансовой системы ликвидностью сейчас происходит за счет выкупа коротких бумаг и операций РЕПО", - отмечает Алексей Антонов.