Возможны попытки уйти выше 64 рублей за доллар - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом завершил вторник чуть ниже уровня 64. В конце каждого месяца рубль традиционно ослабевает, что связано прежде всего со снижением объемов продаваемой экспортерами валюты. В среду с утра вполне могут быть попытки уйти выше 64, но к вечеру рублевые "быки" могут "взбодриться" в расчете на позитивные новости с двухдневного заседания ФРС, указывает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.